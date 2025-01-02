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الكشف عن طاقم تحكيم نهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

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الكشف عن طاقم تحكيم نهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

الكشف عن طاقم تحكيم نهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 08:35 مساءً - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الخليجي، تعيين مهند قاسم لإدارة المباراة مباراة عمان أمام البحرين في المباراة النهائية لبطولة خليجي 26، والمقرر أن تقام مساء يوم السبت المقبل على ملعب ستاد جابر الأحمد.

طاقم حكام نهائي خليجي 26 

 

 لجنة الحكام ببطولة خليجي 26، استقرت على تعيين الحكم العراقي مهند قاسم لإدارة مباراة منتخب عمان أمام البحرين في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج، والمقرر أن تقام مساء يوم السبت المقبل".

نهائي خليجي 26 

 أصدرت اللجنة الأولمبية البحرينية بيانًا رسميًا، أعلنت خلاله عن تخصيص 7 طائرات لنقل الجماهير إلى الكويت، لمؤازرة وتشجيع المنتخب في نهائي كأس الخليج أمام عمان.


وكان المنتخب البحريني قد تغلب على الكويت صاحب الأرض 1-0، وتأهل لنهائي "خليجي 26"، ليصطدم بنظيره العماني الذي أطاح بالمنتخب السعودي بعد الفوز عليه 2-1.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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