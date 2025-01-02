الرياضة - 08:36 - وظائف جديدة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.. التخصصات المطلوبة ورابط التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 08:36 مساءً - وظائف السكة الحديد.. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، وجود وظائف شاغرة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، حيث مطلوب تعيين 1098 موظفا في عدة تخصصات.

وظائف السكة الحديد

وفي السطور التالية تعرض الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص وظائف السكة الحديد، ويمكنكم متابعة التحديثات من خلال الضغط هنــــا.

موعد التقديم في وظائف السكة الحديد

ومن المقرر إتاحة التقديم في وظائف السكة الحديد بداية من يوم 19 يناير الجاري وحتى يوم 2 فبراير المقبل عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف السكة الحديد 2025

وظائف مهندس ثالث في السكة الحديد 2025

عدد 105 مهندسين بالمسميات التالية:

- مهندس إشارات

- مهندس ميكانيكا

- مهندس كهرباء

- مهندس سكة

- مهندس حركة

الوظائف الفنية في السكة الحديد 2025

وأكدت هيئة السكة الحديد احتياجها لـ عدد 114 موظفا بالمسميات التالية:

- فني صيانة وتجديدات سكة

- فني مزلقان

- فني مناورة

وظائف أخرى متاحة في السكة الحديد 2025

وذكرت هيئة السكة الحديد احتياجها لـ عدد

- عدد 92 «صراف تذاكر، مشرف قطار».

- عدد 429 «أخصائي تحكم مركزي CTC، مراقب حركة مركزي، منظم حركة قطارات».

- عدد 235 «مساعد قائد قطار ممتاز».

- عدد 123 «مساعد قائد قطار رابع».

المحافظات المطلوبة

للاطلاع على التفاصيل الخاصة بالمحافظات يجب الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ويتم التعيين وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.