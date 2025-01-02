كولر يعيد أشرف داري لتشكيل الأهلي الأساسي أمام بلوزداد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 10:00 صباحاً - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل الفريق الذي من المقرر أن يخوض به لقاء شباب بلوزداد غدًا الجمعة بالجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ومن المنتظر أن يعيد كولر المدافع الدولي المغربي أشرف داري إلى تشكيل الفريق في اللقاء بعد غيابه عن مواجهة إنبي الأخيرة ببطولة الدوري.

وكان كولر قد أكد أن سبب غياب أشرف داري عن لقاء إنبي هو أرضية ملعب المقاولون العرب وخوفه من تجدد إصابة اللاعب في الكاحل والتي أبعدته عن الملاعب فترة كبيرة.

ومن المنتظر أن يبدأ كولر اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، أشرف داري، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، احمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، وسام أبو علي.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مرانه الأول والأخير في الجزائر مساء اليوم استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري غدًا، حيث وصلت بعثة الأهلي إلى الجزائر أمس استعدادًا لمواجهة الغد.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفي شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – أشرف داري – كريم الدبيس – خالد عبدالفتاح – أكرم توفيق.

خط الوسط:عمرو السولية – حسين الشحات – إمام عاشور – مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – مصطفى أبو الخير- كريم وليد- عمر الساعي – محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبوعلي – محمود كهربا – سمير محمد.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين غدًا الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

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