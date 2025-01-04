مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت أمام ليل بالدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 10:20 مساءً - تعادل فريق نانت أمام ليل بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب "بيار موروا" ضمن مباريات الجولة الـ16 من منافسات الدوري الفرنسى للموسم الحالي 2024-25.

وأحرز هدف ليل جابريال جودمونسون فى الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وشارك مصطفى محمد كبديلًا في الدقيقة 63 وتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 67.

وأحرز ركلة جزاء نانت ماتس ألين في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني.

تشكيل نانت الفرنسي أمام ليل

وخاض أنطوان كومباريه المدير الفني لفريق نانت، تشكيل فريقه بكل من:

وشهد التشكيل الرسمي لمباراة ليل ضد نانت تواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريق نانت.



ويحتل فريق ليل المركز الرابع برصيد 87 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الفرنسى، ويتواجد فريق نانت فى المركز الـ 15 برصيد 15 نقطة.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الدولي المصري مصطفى محمد اقترب من رحيله عن نادي نانت الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت شبكة "لايف فوت" الفرنسية أن مصطفى محمد قام قبل أسابيع قليلة بتغيير وكيل أعماله من أجل تعزيز فرصه فى الانتقال إلى نادٍ آخر.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن هذه الخطوة بدأت تجنى ثمارها، حيث أبدت عدة أندية اهتمامًا كبيرًا باللاعب المصري، كما يُقال إن هُناك أندية إنجليزية تراقب اللاعب عن قرب.

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