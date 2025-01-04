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برشلونة يضرب بارباسترو 0/4 ويصعد لدور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

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برشلونة يضرب بارباسترو 0/4 ويصعد لدور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

برشلونة يضرب بارباسترو 0/4 ويصعد لدور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 10:00 مساءً - انتهت مباراة برشلونة أمام فريق بارباسترو بنتيجة 0/4 للبلوجرانا، والتي أقيمت على ملعب الأخير، مساء اليوم السبت، في دور 32 من كأس ملك إسبانيا.

سجل رباعية برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي هدفين، بابلو توري، إريك جارسيا.

ويلعب فريق بارباسترو، في دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

تشيزني يظهر لأول مرة أساسيا مع برشلونة

ودخل الحارس البولندي فيوتشيك تشيزني التشكيل الأساسي لفريقه برشلونة لأول مرة منذ انتقاله إلى النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

تشكيل برشلونة أمام بارباسترو في كأس ملك إسبانيا 

وضم تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: مارتين - رونالد أراوخو - إنييجو مارتينيز - جول كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إريك جارسيا - بيدري.

خط الهجوم: توري - روبرت ليفاندوفسكي - فيرمين لوبيز.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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