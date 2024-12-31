وسط هرولة الملايين للملاجئ، انفجارات تضرب وسط إسرائيل وتعليق رحلات مطار بن جوريون (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:50 صباحاً - هرع الملايين في وسط إسرائيل إلى الملاجئ قبل ساعة منتصف الليل بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن قالت إسرائيل إنها اعترضته.

ودوت صافرات الإنذار في المنطقة الممتدة من شمال القدس مرورًا بمنطقة تل أبيب وصولًا إلى حيفا.

ومن بين المدن التي تم فيها تفعيل الإنذار: "تل أبيب، هرتسليا، موديعين، بيت شيمش، بيتح تكفا، رمات جان، وحولون".

— قناة المنار (@TVManar1) https://twitter.com/TVManar1/status/1873860879504294096?ref_src=twsrc%5Etfw



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق في وسط البلاد إثر إطلاق صاروخ من اليمن، والتفاصيل قيد الفحص".

وأشار إلى أن: "الملايين في جميع أنحاء إسرائيل يفرون حاليًا إلى الملاجئ بسبب قذيفة من اليمن".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى "سقوط شظايا اعتراضية عقب إطلاق صاروخ من اليمن في منطقة بيت شيمش قرب القدس".

وتوقفت حركة الطائرات في مطار بن جوريون الدولي قرب تل أبيب مع دوي صافرات الإنذار.

وقالت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية: "توقفت عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون، وحلقت الطائرات في الهواء، في انتظار الحصول على إذن بالهبوط".

وأشارت إلى أن توقف إقلاع وهبوط الطائرات استمر 25 دقيقة قبل إعادة استئنافه.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن «صفارات الإنذار دوت في أنحاء وسط إسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن»، بعد دقائق من تقارير عن هجوم أمريكي – بريطاني في الحديدة.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن «دوي انفجارات سُمع في تل أبيب الكبرى نتيجة محاولة اعتراض الصاروخ».

وأظهرت مقاطع فيديو المسافرين وهم يركضون في المطار للوصول إلى الملاجئ.

وسمعت أصوات انفجارات قوية تزامنت مع أصوات الرعد والبرق المترافقة مع أمطار شديدة.

وأعلن جيش الاحتلال لاحقًا أن "سلاح الجو اعترض صاروخًا واحدًا أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي. وتم تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض".

وذكرت محطات التلفزيون الإسرائيلية أنه تم اعتراض الصاروخ باستخدام منظومة "سهم" أو "حيتس".

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