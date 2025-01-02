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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

الإعلامية ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة - أخبار كلمتك

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الإعلامية ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة - أخبار كلمتك

الإعلامية ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 10:10 مساءً - أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب زواجها  للمرة الخامسة.

زواج ياسمين الخطيب

وكشفت الخطيب عن لقطات من الحفل الذي أقيم في باريس مع إخفاء تفاصيل عن زوجها الحالي. 

وظهرت الخطيب بفستان لامع باللونين الأسود والأبيض مع اعتمادها على لوك ميك أب جريء.

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وتعد زيجة ياسمين الخطيب الحالية هي الخامسة، حيث كانت المرة الأولى من المستشار أحمد جلال إبراهيم القاضي وحدث انفصال عقب 6 سنوات زواج.

والزيجة الثانية كانت من قاض واستمر زواجهما 3 سنوات، والثالثة كانت سرا من المخرج خالد يوسف، والرابعة كانت من رجل الأعمال رمضان حسني، واستمرت لعام واحد فقط.

 

ومؤخرًا، أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب جدلًا واسعًا وغضبًا بين مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحها أنها "من الممكن أن تتزوج 10 رجال في حال سمح الشرع بذلك"، ليصف البعض تصريحها بالجريء، الذي يتناقض وحياء المرأة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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