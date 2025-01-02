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الجهاد الإسلامي: اقتربنا من الوصول إلى صفقة والمعركة في غزة لن تستمر - أخبار كلمتك

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الجهاد الإسلامي: اقتربنا من الوصول إلى صفقة والمعركة في غزة لن تستمر - أخبار كلمتك

الجهاد الإسلامي: اقتربنا من الوصول إلى صفقة والمعركة في غزة لن تستمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 10:10 مساءً - قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، محمد الهندي، اليوم، "أعتقد أننا اقتربنا من الوصول إلى صفقة ولو جزئية لـتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

الجهاد الإسلامي تؤكد الاقتراب من صفقة من الاحتلال

وتابع نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، المفاوضات مستمرة مع الاحتلال والمعركة في غزة لن تستمر فترة طويلة.

وشدد محمد الهندي، على أن إسرائيل فشلت في حسم المعركة وفرض الاستسلام على أهالي القطاع، لافتا إلى أن الضغط الميداني الذي يمارسه الاحتلال محاولة إسرائيلية لفرض شروط جديدة على طاولة المفاوضات.

إسرائيل ترسل فريق التفاوض إلى الدوحة 

وكان موقع "والا" العبري، قد نقل في تقرير نشر في وقت سابق اليوم الخميس، عن مسئولين إسرائيليين قولهم: "إن إرسال فريق التفاوض للدوحة هو محاولة اللحظة الأخيرة للتقدم في مفاوضات الصفقة".

وقال مسئولون إسرائيليون في حديثهم مع موقع والا العبري: إن هناك تقدما كبيرا في مفاوضات صفقة الأسرى، وهو  ما دفع إسرائيل لإرسال وفدها إلى الدوحة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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