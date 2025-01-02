جيش الاحتلال يخترق اتفاق وقف إطلاق النار ويشن غارات على جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 10:10 مساءً - أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ اليوم عدة غارات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان.

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” في بيانها: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة معادية استهدفت المنطقة الواقعة بين زحلتا وجباع".

وأضافت الوكالة في بيانها أن "الطيران الحربي المعادي أغار على منطقة البريج عند الأطراف الشمالية لمنطقة إقليم التفاح، بصاروخي جو - أرض، أحدث انفجارهما دويا تردد في منطقتي إقليم التفاح والنبطية".

وأشارت إلى أن "هذا العدوان الجوي هو الأول الذي تتعرض له منطقة إقليم التفاح منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "العدو الإسرائيلي قام بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة للمناطق الممتدة بين ياطر وبيت ليف ورامية، وكان سبق ذلك إطلاق العدو قذيفتين على منطقة الرومية الواقعة بين بيت ليف وياطر في قضاء بنت جبيل".

جيش الاحتلال يستهدف مواقع لحزب الله

وحسب الوكالة، كانت قوة تابعة لجيش الاحتلال قد "توغلت صباح اليوم إلى داخل بلدة بيت ليف وقد شوهدت بالعين المجردة آليات العدو على طريق البلدة بالقرب من خزان المياه، فيما لم تغب الطائرات المسيرة والاستطلاعية والحربية عن سماء المنطقة لا سيما في القطاعين الغربي والأوسط".

في الجهة المقابلة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له مساء اليوم: "أغارت طائرات حربية ودمرت قبل قليل بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات منصات قذائف صاروخية متوسطة المدى كان يستخدمها حزب الله داخل موقع عسكري للتنظيم. كما تم استهداف بجانب موقع عسكري آخر في منطقة النبطية منصات قذائف صاروخية أخرى".

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