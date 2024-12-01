موعد مباراة نيس وليون في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:01 مساءً - الدوري الفرنسي، يحل فريق نيس الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبد المنعم ضيفًا على خصمه ليون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الفرنسي على ملعب "جروباما ستايديوم".

موعد مباراة نيس وليون اليوم في الدوري الفرنسي

تنطلق مباراة نيس وليون اليوم في الدوري الفرنسي في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة نيس وليون



تذاع مباراة نيس وليون اليوم في الدوري الفرنسي عبر قناة beIN SPORTS 2.

ومن المتوقع مشاركة محمد عبد المنعم في مباراة اليوم، حيث يتواجد في قائمة نيس المستدعاة بعد تعافيه من الإصابة وعودته إلى الملاعب خلال مباراة رينجرز الخميس الماضي في الدوري الأوروبي.

ويحتل نيس حاليًّا المركز الخامس في جدول الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة، في حين أن ليون لديه 19 نقطة في المركز السابع.

وأعلن فرانك هايس، المدير الفني بنادي نيس، قائمة فريقه لمواجهة نظيره ليون، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري الفرنسي.

وشهدت قائمة نادي نيس الفرنسي، تواجد الدولي محمد عبد المنعم، مدافع الفريق استعدادًا لمواجهة ليون الفرنسي.

ويحتل نيس المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الفرنسي، برصيد 20 نقطة، فيما يحتل ليون المركز السابع برصيد 17 نقطة.

وجاءت قائمة نيس لمواجهة ليون كما يلي:





وكان عبد المنعم عاد للمشاركة أساسيًّا مع نيس أمام رينجرز يوم الخميس الماضي بالدوري الأوروبي بعد غياب 3 مباريات للإصابة في المباراة التي خسرها نيس أمام رينجرز بنتيجة 4-1 في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

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