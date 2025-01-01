الرياضة - 12:41 - سعر الذهب لحظة بلحظة في مصر.. اعرف تمن الجرام للبيع والشراء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 12:41 مساءً - لا زالت عمليات البحث مرتفعة على محرك «جوجل» عن سعر الذهب لحظة بلحظة، وذلك بعدما كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الأربعاء 1 يناير 2025.

سعر الذهب

وخلال السطور التالية، يرصد موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، سعر الذهب لحظة بلحظة في مصر للبيع والشراء، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب لحظة بلحظة

سعر الذهب عيار 24 اليوم

يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الصاغة قبل احتساب سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة إلى 4274.25 جنيهًا للبيع، و4251.5 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 دون سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة اليوم الأربعاء 1يناير 2025 في مصر إلى 3740 جنيها للشراء و3720 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الصاغة والمحلات بالسوق المحلي، إلى 3205.75 جنيهًا للبيع، و3188.5 جنيه للشراء. دون المصنعية.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر دون المصنعية أو ضريبة الدمغة، نحو 2493.25 جنيهًا للبيع، و2480 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وصل سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 إلى 1602.75 جنيه للبيع، و1594.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 1يناير 2025 في مصر قبل احتساب سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة، حوالي 29920 جنيها للبيع، و 29760 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم عالميا

سجل سعر اوقية الذهب بالبورصات العالمية في بداية العام الجديد، اليوم الأربعاء 1 يناير 2025نحو 2625.01 دولار للبيع، و 2624.1 دولار للشراء.