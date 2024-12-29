الرقابة على الصادرات: إصدار 486981 شهادة منشأ خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال عام 2024

وقامت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة المهندس عصام النجار، بإصدار عدد (486981) شهادة منشأ خلال عام 2024

تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة المنشأ

تمتلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، منظومة متكاملة من المعامل الكيماوية والبترولية المعتمدة محليا ودوليا، صرح بذلك المهندس عصام النجار رئيس مجلس الإدارة.

حيث تمتلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حتى الآن أكثر من 1500 اختبار معتمد محليا ودوليا، كما تسعى الهيئة فى خطتها لهذا العام أن تصل الاختبارات المعتمدة بمعامل الهيئة إلى 2000 اختبار معتمد كما تعتمد الهيئة على كوادر فنية بشرية من الفاحصين على أعلى مستوى بجميع أنحاء الجمهورية.

شهادة المنشأ

شهادة المنشأ هى شهادة توضح البلد التي يتم بها تصنيع وإنتاج السلعة والبضاعة المصدرة يتم تحديد موعد مخصص من أجل استخراج شهادة المنشأ سواء كان ذلك قبل أو حتى بعد عملية التصدير اعتمادا على نوع التصدير هل هو بري، بحري أم جوي وهناك هيئة مختصة من خلالها يتم استخراج الشهادة، ويتم استخراج شهادة المنشأ من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وكذلك تصديقها منها

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة المنشأ

1. صورة من فاتورة البيع المعتمدة.

2. صورة من البيان الجمركي توضح خلالها ماهي البضائع التي يتم تصديرها.

3. النموذج الإحصائي.

4. صورة للاستمارة البنكية الخاصة بالتصدير.

5. الموافقة من الجهة النوعية إن كانت موجودة.

6. الإقرار من المصدر

7. على مطبوعات بقيمة المكون المحلي.

منظومة معامل واعتماد دولي متكاملة

وطبقا لتصريحات سابقة لـ المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تُعد إحدى الجهات الحكومية الرائدة بالدولة التي تمتلك منظومة معامل واعتماد دولي متكاملة في جميع مجالات نظم تقييم المطابقة الدولية، وذلك باعتمادها الدولي كجهة مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وفقا لنظام الأيزو ISO 17065، واعتمادها الدولي في تنافسية المعامل وإجراء الاختبارات والمعايرة المعملية وفقا للأيزو ISO 17025 لقرابة 2000 مجال اختبار في 300 معمل متطور بفروع الهيئة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وكذلك اعتمادها الدولي كجهة فحص وتفتيش معتمدة دوليا وفقا لنظام الأيزو ISO 17020 فضلا عن منظومة إدارة الجودة وفقا لنظام الأيزو ISO 9001.

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