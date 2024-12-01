الهيئة البرلمانية لـ «حماة الوطن» بالنواب والشيوخ تقدم مقترحاتها بشأن تعديل قانون الإيجار القديم - أخبار كلمتك

الهيئة البرلمانية لـ «حماة الوطن» بالنواب والشيوخ تقدم مقترحاتها بشأن تعديل قانون الإيجار القديم - أخبار كلمتك

وزير العمل يُسلم عقود عمل لـ «ذوي الهمم» - أخبار كلمتك

وزير العمل يُسلم عقود عمل لـ «ذوي الهمم» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:23 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:23 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

تعاون جديد بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لتنظيم أسواق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

تعاون جديد بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لتنظيم أسواق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

على رأسهم أكرم توفيق، بدلاء الأهلي لمواجهة البنك في الدوري - أخبار كلمتك

على رأسهم أكرم توفيق، بدلاء الأهلي لمواجهة البنك في الدوري - أخبار كلمتك

آمنة الطرابلسي رئيسًا جديدًا لاتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

آمنة الطرابلسي رئيسًا جديدًا لاتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: تسهيلات غير مسبوقة لجذب استثمارات السيارات العالمية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: تسهيلات غير مسبوقة لجذب استثمارات السيارات العالمية - أخبار كلمتك

8 قتلى بغارات روسية على مدينة إدلب شمال غرب سوريا - أخبار كلمتك

8 قتلى بغارات روسية على مدينة إدلب شمال غرب سوريا - أخبار كلمتك

الكشف عن سقوط ضحايا بتفجير استهداف قوات الانتقالي(تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

الكشف عن سقوط ضحايا بتفجير استهداف قوات الانتقالي(تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «ظلم المصطبة» لـ ريهام عبد الغفور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «ظلم المصطبة» لـ ريهام عبد الغفور - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بعد السقوط أمام بالماس، اختبار صعب ينتظر برشلونة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد السقوط أمام بالماس، اختبار صعب ينتظر برشلونة - أخبار كلمتك

بعد السقوط أمام بالماس، اختبار صعب ينتظر برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:01 مساءً - يواجه فريق برشلونة الإسباني العديد من التحديات خلال شهر ديسمبر الجاري، بعد شهر سابق شهد بعضًا من الصعود والهبوط في نتائجه.

اختبار صعب لبرشلونة 

 المدرب الألماني هانزي فليك يستعد لخوض 3 مباريات متتالية خارج ميدانه في غضون 9 أيام فقط من بداية الشهر الجاري، اثنتان في الدوري ضد مايوركا وريال بيتيس، وواحدة في دوري أبطال أوروبا على ملعب (سيجنال إيدونا بارك) ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

وقبل ختام الشهر الحالي، يواجه برشلونة أولًا ليغانيس ثم أتلتيكو مدريد في الدوري على ملعب (أوليمبيك لويس كومبانيس)، الذي يتخذه الفريق الكتالوني معقلًا له في ظل أعمال التجديد الجارية حاليًّا بملعب (كامب نو).

 

وتشهد المباراة الوحيدة التي سيخوضها برشلونة في دوري أبطال أوروبا خلال هذا الشهر عودة هانزي فليك، مدرب الفريق، إلى موطنه ألمانيا لمواجهة بوروسيا دورتموند، وصيف النسخة الماضية للمسابقة القارية.

وتجمع المباراة بين صاحبي المركزين الثالث والرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بالبطولة القارية، وذلك يوم 11 ديسمبر.

وتقام آخر مباراتين في عام 2024 برشلونة على ملعب (أوليمبيك لويس كومبانيس)، حيث يستقبل ليجانيس يوم 15 من الشهر الجاري قبل أن يستضيف أتلتيكو مدريد بعدها بستة أيام لاختتام مبارياته في العام الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أتلتيكو مدريد يكتسح بلد الوليد بخماسية في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق