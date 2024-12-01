بعد السقوط أمام بالماس، اختبار صعب ينتظر برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:01 مساءً - يواجه فريق برشلونة الإسباني العديد من التحديات خلال شهر ديسمبر الجاري، بعد شهر سابق شهد بعضًا من الصعود والهبوط في نتائجه.

اختبار صعب لبرشلونة

المدرب الألماني هانزي فليك يستعد لخوض 3 مباريات متتالية خارج ميدانه في غضون 9 أيام فقط من بداية الشهر الجاري، اثنتان في الدوري ضد مايوركا وريال بيتيس، وواحدة في دوري أبطال أوروبا على ملعب (سيجنال إيدونا بارك) ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

وقبل ختام الشهر الحالي، يواجه برشلونة أولًا ليغانيس ثم أتلتيكو مدريد في الدوري على ملعب (أوليمبيك لويس كومبانيس)، الذي يتخذه الفريق الكتالوني معقلًا له في ظل أعمال التجديد الجارية حاليًّا بملعب (كامب نو).

وتشهد المباراة الوحيدة التي سيخوضها برشلونة في دوري أبطال أوروبا خلال هذا الشهر عودة هانزي فليك، مدرب الفريق، إلى موطنه ألمانيا لمواجهة بوروسيا دورتموند، وصيف النسخة الماضية للمسابقة القارية.

وتجمع المباراة بين صاحبي المركزين الثالث والرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بالبطولة القارية، وذلك يوم 11 ديسمبر.

وتقام آخر مباراتين في عام 2024 برشلونة على ملعب (أوليمبيك لويس كومبانيس)، حيث يستقبل ليجانيس يوم 15 من الشهر الجاري قبل أن يستضيف أتلتيكو مدريد بعدها بستة أيام لاختتام مبارياته في العام الجاري.

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