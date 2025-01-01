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الرياضة - 12:41 - بدء التحصيل اليوم.. تفاصيل فرض رسوم جمركية على الهواتف ‏القادمة من الخارج - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:41 - بدء التحصيل اليوم.. تفاصيل فرض رسوم جمركية على الهواتف ‏القادمة من الخارج - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - بدء التحصيل اليوم.. تفاصيل فرض رسوم جمركية على الهواتف ‏القادمة من الخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 12:41 مساءً - تبدأ مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأربعاء، تحصيل الرسوم على الهواتف القادمة من الخارج، والتي قدرت قيمتها بنسبة 38%.

وتطبق تلك النسبة المقررة من مصلحة الجمارك على الهواتف القادمة من الخارج في حالة وجود هواتف محمولة مع المالك باستثناء هاتف المالك الأول، أي تطُبق على الهاتف الثاني للمالك.

وفي حال امتنع المالك عن سداد الرسوم الجمركية المقررة، فسيتم إيقاف الهاتف في حدود مدة 90 يوما من تاريخ دخوله للبلاد.

وكانت قد أعدت مصلحة الجمارك المصرية بروتوكول تعاون مع الجهاز القومي للاتصالات لإطلاق تطبيق «تليفوني» لتسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج سواء كانت من إصدارات «الأيفون-الأندرويد».

ويمكن من خلال التطبيق لأي شخص بحوزته هاتف محمول مستورد للاستعمال الشخصي قادم به من خارج البلاد أن يتمكن من تسجيل بيانات الهاتف، بهدف الحصول على إعفاء كامل من الرسوم المقررة.

ويتم فرض الضريبة الجمركية على هواتف المحمول القادمة من الخارج في حالة ورود أكثر من موبايل مستورد مع المالك وتم تسجيلها على تطبيق «تليفوني»، وإلا يتم إيقاف الهواتف بعد مدة 90 يوما من دخول الهواتف البلاد.

وأوضحت المصلحة أنه يحق للشخص أن يدخل البلاد ويُعفى من الرسوم الجمركية المقررة على دخول هواتف محمولة قادمة من خارج البلاد في حال كان بحوزته هاتف واحد للاستخدام الشخصي فقط، فيما يتم فرض الرسوم الجمركية على أي هاتف آخر.

ويمكن لمالك الهاتف أن يتمكن من معرفة القيمة المحددة للرسوم الجمركية المقررة على الهاتف من خلال الخطوات الآتية:

1- قم بتحميل تطبيق “تليفوني”، عبر متجر "Google Play" أو "App Store".

2- تظهر لك خانة لتسجيل الرقم التسلسلي للهاتف "IMEI".

3- قم بإدخال الرقم التسلسلي للهواتف الخاصة بك.

4- بعد ذلك تظهر لك قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف في حال استحقاقها، أو تظهر لك "0" بجانب الرسوم الجمركية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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