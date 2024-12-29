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استشهاد أسير فلسطيني في مستشفى إسرائيلي - أخبار كلمتك

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استشهاد أسير فلسطيني في مستشفى إسرائيلي - أخبار كلمتك

استشهاد أسير فلسطيني في مستشفى إسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن استشهاد الأسير أشرف محمد أبو وردة من سكان قطاع غزة داخل مستشفى سوروكا الإسرائيلي. 

استشهاد أسير فلسطيني 

وفي وقت سابق أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن تفشي الأمراض المعدية بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال دليل جديد على الظروف الكارثية التي يعيشونها.

حكومة الاحتلال تنتهج سياسة القتل العمد بحق الأسرى الفلسطينيين 

وقالت حماس في بيان أن ما يتعرض له الأسرى من تعذيب وإهمال طبي وقمع يدل على أن حكومة الاحتلال تنتهج سياسة القتل العمد بحقهم.

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شئون الأسرى الفلسطينيين تكشف عن تعرض مروان البرغوثي لتعذيب وحشي في محبسه

وأضافت حماس إن سياسة القتل العمد التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى لا يمكن السكوت عليها وعلى الاحتلال تحمل عواقب جرائمه.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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