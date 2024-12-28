حارس مرمى ليفربول يقارن بين فترة كلوب وسلوت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 11:40 مساءً - حثّ الحارس الدولي البرازيلي، أليسون بيكر، فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، على صناعة تاريخه الخاص.

وقال أليسون، أحد اللاعبين القدامى المتبقين من تشكيل المدرب السابق، يورجن كلوب، الذي توج بلقب البريميرليج في 2020، إن الفريق الحالي يستحق تصنيفه وفقا لوضعه الحالي، بدلا من مقارنته بفريق وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات، بالإضافة إلى فوزه البريميرليج واللقب الأوروبي.

وعلق البرازيلي: "لا أعتقد أن الأمر متشابه للغاية، فهما فريقان مختلفان.. لا يزال عدد قليل من اللاعبين يلعبون في الفريق، لكن لدينا أسلوبا مختلفا قليلا الآن.. المزيد من الاستحواذ على الكرة.. قبل ذلك كان اللعب مباشرا: الكثير من التحول، والكثير من القوة".



وتابع: "أعتقد أنه لا يتعيّن علينا مقارنة أنفسنا بالفرق في الماضي.. يتعيّن علينا صنع تاريخنا الخاص.. لن نمحو الأشياء التي فعلناها في الماضي، والتي كانت مميزة، وستكون محفورة دائما في تاريخ هذا النادي".

وأردف: "لدينا الجودة للقيام بشيء خاص.. والشيء الأكثر أهمية، هو الالتزام المطلوب للفوز بشيء ما، والعاطفة والرغبة.. نحن متعطشون ونريد الانتصار في كل مباراة، وهذا كل ما نركز عليه في الوقت الحالي".

ويواجه 3 من نجوم ليفربول شبح الإيقاف خلال مواجهة مانشستر يونايتد، التي تجمعهما في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، وذلك حال حصول أي منهم على بطاقة صفراء في مواجهة وست هام غدا الأحد، في الجولة التاسعة عشر من البريمييرليج.

وتلقى كل من داروين نونيز، ريان جرافنبرخ وكودي جاكبو 4 بطاقات صفراء في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي حتى الآن، وإذا حصل أي منهم على بطاقة صفراء خامسة في مباراة وست هام، فهذا يعني غيابه عن لقاء مانشستر يونايتد الأسبوع القادم.

وتنص قواعد الدوري الإنجليزي على إيقاف اللاعب لمدة مباراة حال حصوله على 5 بطاقات صفراء في البطولة في أول 19 مباراة، حيث خاض ليفربول في الموسم الحالي 17 مباراة فقط هذا الموسم بسبب تأجيل مباراته ضد إيفرتون.

هذا الأمر يعني أن مباراة ليفربول ضد وست هام ستكون الثامنة عشر لكتيبة آرني سلوت في موسم الدوري الإنجليزي، في حين أن مواجهة مانشستر يونايتد هي التاسعة عشر.

كما حصل ترينت ألكسندر أرنولد على 3 بطاقات صفراء، وسيتعين عليه الحذر خلال مباراتي وست هام ومانشستر يونايتد، إذا رغب في تجنب الإيقاف ضد نوتيتجهام فورست في الجولة الحادية والعشرين.

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