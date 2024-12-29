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الادعاء العام الإسرائيلي يلغي طلب شهادة نتنياهو - أخبار كلمتك

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الادعاء العام الإسرائيلي يلغي طلب شهادة نتنياهو - أخبار كلمتك

الادعاء العام الإسرائيلي يلغي طلب شهادة نتنياهو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:36 مساءً - ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" العبرية، أن مكتب الإدعاء العام الإسرائيلي وافق على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإلغاء شهادته في المحكمة هذا الأسبوع؛ إذ من المتوقع أن يبقى نتنياهو في المستشفى لعدة أيام، بعد خضوعه لجراحة.

الادعاء العام الإسرائيلي يلغي طلب شهادة نتنياهو

وأجرى نتنياهو، يوم الأربعاء الماضي، فحصًا غير معلن في مستشفى هداسا، حيث تبين وجود التهاب في المسالك البولية ناتج عن تضخم حميد في البروستاتا ، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.


ومنذ ذلك الحين، ولعدة أيام، تلقى رئيس الوزراء العلاج بالمضادات الحيوية، التي قضت على العدوى، حيثُ سيخضع اليوم لعملية جراحية لإزالة البروستاتا.

نتنياهو  يجري عملية جراحية


وذكر بيان تم نشره امس السبت: "خضع رئيس الوزراء نتنياهو، لفحص في مستشفى هداسا، حيث تم اكتشاف التهاب في المسالك البولية ناتج عن تضخم حميد في البروستات."

وأوضح البيان أنه منذ ذلك الحين، ولعدة أيام، تلقى رئيس الوزراء  الاحتلال العلاج بالمضادات الحيوية التي قضت على العدوى.

وكشف أنه "سيخضع رئيس الوزراء غدا لعملية جراحية لإزالة البروستات".

ووعد مكتب نتنياهو بتوفير التفاصيل الكاملة في وقت لاحق، لافتا إلى أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماع الحكومة غدا كما هو مخطط له.

وخضع نتنياهو البالغ من العمر 74 عاما لعمليات جراحية سابقة في أغسطس 2013. وفي شهر يوليو من العام الماضي، وفي أبريل من هذا العام

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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