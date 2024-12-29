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الرياضة - 02:37 - سعر سبيكة الذهب btc اليوم في مصر.. الـ 10 جرامات بـ 43.180 جنيه - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:37 - سعر سبيكة الذهب btc اليوم في مصر.. الـ 10 جرامات بـ 43.180 جنيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:37 - سعر سبيكة الذهب btc اليوم في مصر.. الـ 10 جرامات بـ 43.180 جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:37 مساءً - سعر الذهب الآن.. شهد سعر سبيكة الذهب btc اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 استقراراً في سوق الصاغة، تزامناً مع استقرار سعر الذهب في مصر، وفقاً لآخر تحديث للأسعار.

أسعار سبائك الذهب

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر سبيكة الذهب btc وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سبيكة الذهب
سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام

- سعر سبيكة الذهب btc وزن 1 جرام اليوم الأحد بقيمة 4.318 جنيه، بما يعادل نحو 84.90 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام

- سعر سبيكة الذهب btc وزن 2.5 جرام اليوم الأحد بقيمة 10.795 جنيه، بما يعادل نحو 212.26 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات

- سعر سبيكة الذهب btc وزن 5 جرامات اليوم الأحد بقيمة 21.590 جنيه، بما يعادل نحو 424.52 دولار.

سبيكة الذهب
سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

- سعر سبيكة الذهب btc وزن 10 جرامات اليوم الأحد بقيمة 43.180 جنيه، بما يعادل نحو 849.03 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما

- سعر سبيكة الذهب btc وزن 20 جراما اليوم الأحد بقيمة 86.360 جنيه، بما يعادل نحو 1698.06 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام

- سعر سبيكة الذهب btc وزن 31.1 جرام اليوم الأحد بقيمة 134.289 جنيه، بما يعادل نحو 2640.47 دولار.

سبيكة الذهب
سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما

- سعر سبيكة الذهب btc وزن 50 جراما اليوم الأحد بقيمة 215.900 جنيه، بما يعادل نحو 4245.16 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام

- سعر سبيكة الذهب btc وزن 100 جرام اليوم الأحد بقيمة 431.800 جنيه، بما يعادل نحو 8490.32 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام

- سعر سبيكة الذهب btc وزن 500 جرام اليوم الأحد بقيمة 2.159.000 جنيه، بما يعادل نحو 42451.61 دولار.

سبيكة الذهب
سعر سبيكة الذهب

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سبيكة الذهب
سبيكة الذهب

سعر الذهب الآن

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4268.5 جنيه للبيع، و4245.75 جنيه للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 3912.75 جنيه للبيع، 3892 جنيها للشراء.

وصل سعر الذهب عيار 21 نحو 3735 جنيها للبيع، 3715 جنيها للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3201.5 جنيه للبيع، 3184.25 جنيه للشراء.

وصل سعر الذهب عالميا نحو 2622.52 دولار للبيع، و2621.2 دولار للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 29880 جنيها للبيع، 29720 جنيها للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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