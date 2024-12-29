تأهل 4 فرق مصرية لمسابقة شمال إفريقيا للمطورين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:36 مساءً - شهدت القاهرة ختام فعاليات مسابقة مطوري هواوي 2024 وذلك بتتويج 4 فرق والتي تأهلت وستمثل مصر في مسابقة شمال إفريقيا الإقليمية للمطورين حيث جاءت المشاريع الفائزة بابتكارات في مجالات حيوية مثل النقل الذكي، تحسين سلاسل التوريد، تطوير الرعاية الصحية، وتعزيز قطاع السياحة والخدمات اللوجستية.

لجنة اختيار الفرق الفائزة

كانت المرحلة الأولى من المسابقة قد شارك فيها 251 فريقًا، واستطاعت ثمانية فرق الوصول إلى النهائيات، حيث تم اختيار 4 فرق أمام لجنة تحكيم متخصصة ضمت المهندس محمود أسامة، مدير مشروع الابتكار الإلكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، المهندسة شيريهان محمد أحمد عبد ربو، مديرة قسم تطوير الأنظمة في معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، الأستاذ الدكتور عماد عبد الرحمن، رئيس قسم الحاسبات والنظم بالمعهد القومي للاتصالات، والمهندس أحمد طلعت، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة هواوي كلاود شمال أفريقيا.

تأتي المسابقة استكمالا لمؤتمر مطوري هواوي 2024" كما شهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي وهواوي لإنشاء Huawei Cloud Club في الجامعات المصرية، الذي سيركز على بناء نظام بيئي سحابي والتعاون في تطوير المناهج الدراسية، وتدريب المواهب ومنح الشهادات، وإنشاء مجتمع للمطورين بهدف تطوير تكنولوجيا الحوسبة السحابية في الجامعات المصرية، وتنمية المطورين ذوي المهارات العالية والمواهب التقنية لدعم التحول الرقمي والابتكار في مصر.

قال د. شريف كشك، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحوكمة الذكية، "التكنولوجيا هي لغة العصر ومستقبل الأمم، ومن هذا المنطلق تضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمكين الشباب في صدارة أولوياتها، وتبذل كل الجهود لبناء كوادر شابة تمتلك القدرة على الابتكار والريادة.

أكد د. هيثم حمزة الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات بجامعة القاهرة، لا يقتصر هذا الحدث على إبراز إمكانيات المشاركين فحسب، بل يعكس أيضًا مستقبلًا واعدًا لمنظومة التكنولوجيا في مصرويُعد إطلاق Huawei Cloud Club في الجامعات المصرية خطوة فارقة نحو تأسيس بنية تحتية سحابية قوية، تمكّن الجيل القادم من المطورين والمبتكرين وأنا على يقين بقدرات هذه المواهب الشابة، وأشجعهم على مواصلة استكشاف آفاق التكنولوجيا، فهم قادة المستقبل الرقمي.

مفتاح التحول الرقمي

اكد جيسون يي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي كلاود شمال إفريقيا نؤمن بأن الاستثمار في العقول الشابة هو مفتاح التحول الرقمي، ونحرص على تزويدهم بالمعرفة والفرص التي تُمكنهم من تخطي التحديات التكنولوجية وإبداع حلول تحدث تأثيرًا إيجابيًا على مستقبل مجتمعاتهم واقتصاداتهم.

قال جو فوتشو، رئيس مجموعة أعمال هواوي كلاود في مصر تتجاوز أهمية هذه المسابقة حدود المنافسة التقليدية، حيث تبرز إمكانيات المواهب المحلية وقدرتها على ابتكار حلول تلبي احتياجات الأسواق الاقليمية المتنوعة، كما تمنح المسابقة المشاركين فرصة ذهبية لاستكشاف أحدث الابتكارات التكنولوجية، وتطوير مهاراتهم، وبناء شبكات تواصل مع أقرانهم لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة.

أكد شينغشينغ لي، نائب رئيس منظومة مطوري هواوي كلاود العالمية نستثمر سنويًا أكثر من مليون دولار في مسابقات ومبادرات المطورين وتحتل منطقة شمال إفريقيا مكانة استراتيجية في رؤيتنا، إذ شهد مؤتمر مطوري هواوي في شمال إفريقيا، منذ انطلاقه في 15 أغسطس، مشاركة أكثر من 1,000 مشارك، بينهم نحو 400 طالب من 16 جامعة مصرية.

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