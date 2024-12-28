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حكام مباريات الأحد في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

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حكام مباريات الأحد في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

حكام مباريات الأحد في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 11:40 مساءً - دوري المحترفين، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات غدا الأحد فى الجولة الخامسة عشرة من دورى المحترفين.

وتقام غدا الأحد 5 مباريات في بطولة دوري المحترفين بواقع أربع مباريات في الثانية والنصف ظهرا وهي المقاولون ولافيينا، والمنصورة مع بروكسى، السويس وطنطا، الداخلية مع القناة، ومواجهة في الخامسة مساء وهي المصرية للاتصالات مع كهرباء الإسماعيلية.

حكام مباريات الأحد في دوري المحترفين

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شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025. 

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب. 

 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب". 

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين. 

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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