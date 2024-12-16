الرياضة - 12:51 - لحق بحفيدته بعد عام على استشهادها.. من هو الشيخ خالد نبهان صاحب عبارة «روح الروح»؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:51 مساءً - خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، في أعقاب انتشار خبر استشهاد الشيخ خالد نبهان، صاحب عبارة «روح الروح»، التي كان يخاطب بها حفيدته الطفلة الفلسطينية «ريم» وهو يحملها بين يديه، بعد ارتقائها إثر غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات شمال قطاع غزة، في مشهد خطف القلوب وحرك المشاعر وأبكى العيون العيون بالدموع.

وكانت عبارة «روح الروح» أكثر الكلمات التي تأثر بها شعوب العالم وهو يودع حفيدته التي قتلت جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف منزلهم في قطاع غزة، وهي بداخله، ولم تكن الكلمات فقط من ساهمت في شهرته والتعاطف معه، بل بسبب هدوءه وفائض حنانه الذي اختلط مع رباطة جأشه وصبره.

وبسبب مشاعر وداع الجد الفلسطيني لحفيدته الشهيدة، اتجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق حول مظهره، وتفاعل المواطنون الغربيون معه، حيث ظهر هذا التفاعل عندما التقط صوره للجد وهو يحمل حفيدته وانتشرت على جميع المنصات الإلكترونية، بعدما حولها الفنانون لرسومات تعبيرية.

واستشهد صباح اليوم الإثنين، الشيخ خالد نبهان «أبو ضياء»، بقصف مدفعي قامت به قوات الاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر إعلامية من غزة، أن الشيخ خالد نبهان، ارتقى خلال ليلة دامية قصف فيه الكيان مواقع متعددة من غزة، أسفرت عن وقوع مئات الشهداء.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية نقل الناشط الصحفي صالح الجعفراوي خبر استشهاد خالد نبهان، الذي عرف برثائه لحفيدته التي استشهدت نتيجة قصف الاحتلال لمنزله في نوفمبر من السنة الماضية.