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مدرب ليفربول يتغنى بمحمد صلاح: أكثر من مجرد لاعب رائع - أخبار كلمتك

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مدرب ليفربول يتغنى بمحمد صلاح: أكثر من مجرد لاعب رائع - أخبار كلمتك

مدرب ليفربول يتغنى بمحمد صلاح: أكثر من مجرد لاعب رائع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:00 صباحاً - أشاد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول بتألق النجم المصري محمد صلاح بعد الفوز على توتنهام بستة أهداف مقابل ثلاثة في إطار الدوري الإنجليزي.

سلوت يتغنى بصلاح 

وقال سلوت في تصريحاته: “أظن أن “مو” يظهر ما أظهره طوال السنوات الماضية مع ليفربول، أن بإمكانه التسجيل وبإمكان الفريق مساعدته للدخول في مواقع تساعده على ذلك مثلما حدث ضد توتنهام. بإمكانه كذلك صناعة الأهداف مثل تسجيلها".

وتابع: "بعيدًا عن كونه لاعب كرة قدم جيد حقًا فهو شخصية رائعة للعمل معه كذلك. موجود دائمًا لمساعدة زملائه. متواضع للغاية، ولذلك سوف تراه غدًا أو ربما اليوم يعمل على التعافي من المباراة".

وأكمل: "إنه يدرك ما يتطلبه الأمر للحفاظ على هذا المستوى كل 3 أيام وهو يعمل بكل قوة من أجل ذلك".

واختتم: "ولذلك لربما هذا هو أكثر شيء يثير إعجابي به، أن لاعبًا كبيرًا مثله يفهم ضرورة القيام بهذا العمل حتى يظهر كل هذه الجودة".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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