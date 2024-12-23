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92.4 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

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92.4 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

92.4 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 03:30 صباحاً - سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع  نسبة 92.4 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.4 % والعرب على 6.2 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

 وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 10.2 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 46 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 


والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.7 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8 %و سجل العرب 6.5 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 8.947,1 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 4.692,9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

 

تعاملات بداية الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.223  تريليون  جنيه، لتخسر نحو 7 مليارات جنيه. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% عند مستوى 30372 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0 5% عند مستوى 37386 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% عند مستوى 13349 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 845 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% عند مستوى 11557 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% عند مستوى 3135 نقطة.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع الماضي، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.230 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30”

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 30526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 37573 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08%  عند مستوى 13420 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11%  عند مستوى 8410 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05%  عند مستوى 11532 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04%  عند مستوى 3134 نقطة.

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

 تراجعت  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأربعاء. 

وسجل رأس المال السوقي نحو 2.228 تريليون جنيه، لتخسر نحو  19 مليار جنيه. 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وهبط المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.32% عند مستوى 30503 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% عند مستوى 37599 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.30% عند مستوى 13408 نقاط.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.88% عند مستوى 8419 نقطة، وهبط   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.64% عند مستوى 11538 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.59% عند مستوى 3135 نقطة.

 

تداولات منتصف الأسبوع

 تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

 تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.64% عند مستوى 30601 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% عند مستوى 37810 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 13449 نقطة.


مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% عند مستوى 8581 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 11731 نقطة، فيما ارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% عند مستوى 3185 نقطة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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