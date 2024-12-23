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تعرف على تغطيات وتعويض وثيقة تأمين الحوادث الشخصية - أخبار كلمتك

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تعرف على تغطيات وتعويض وثيقة تأمين الحوادث الشخصية - أخبار كلمتك

تعرف على تغطيات وتعويض وثيقة تأمين الحوادث الشخصية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 02:55 صباحاً - توفر شركات التأمين العاملة في مصر، وثيقة تأمين الحوادث الشخصية وتوفر التعويضات والمطالبات، وهي أحد المزايا التي يمكن الحصول عليها بشكل فردي أو كجزء من التغطية التأمينية التي تقدمها الشركات للعاملين بها. 

التعويضات 

وتضمن الوثيقة تعويض ورثة المؤمن عليه بمبلغ مالي في حالة الوفاة نتيجة حادث، أو تعويض المؤمن عليه في حالات العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو العجز الكلي المؤقت الناتج عن حادث.

أولا: في حالة الوفاة

 تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين الموجود بجدول الوثيقة إلى المستفيدين الوارد بياناتهم أو على المستحقين شرعا في حالة عدم تحديد مستفيدين، على أنه إذا توفي المشترك بفعل من أي من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم سقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء إلى باقى المستفيدين أو المستحقين. 

ثانيًا: في حالة العجز الكلي الدائم 

تلتزم شركة التأمين بدفع للمشترك أو المستفيد المبلغ المؤمن عليه في جدول الوثيقة ويعتبر العجز كليًا دائمًا في الحالات التالية:

  • فقدان رؤية العينين بشكل دائم، فقدان الذراعين أو اليدين، فقدان الساقين أو القدمين، فقدان الذراع والساق، فقدان اليد والساق، فقدان اليد والقدم.
  • يعتبر عدم قدرة الطرف أو العضو كليًا أو جزئيًا عجزًا مطلقًا ونهائيًا عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير هذه السياسة.
  • ولا يستحق المصاب أي مبلغ قبل ثبوت العجز الدائم.

ثالثًا: في حالة العجز الجزئي الدائم

تدفع الشركة للمشترك مبلغًا يساوي نسبة من مبلغ التأمين من العجز الكلي الدائم المبين في جدول الوثيقة حسب نسبة العجز الجزئي.

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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تعرف على تغطيات وتعويض وثيقة تأمين الحوادث الشخصية - أخبار كلمتك

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