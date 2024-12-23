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طن الصويا يتراجع 300 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

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طن الصويا يتراجع 300 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

طن الصويا يتراجع 300 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:51 صباحاً - أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ انخفضت أسعار الذرة المستوردة انخفاضًا يقدر بـ 100 جنيه في الطن، فضلًأ عن انخفاض سعر علف الصويا نحو 300 جنيه في الطن.

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

 

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

 

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12900 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 12900 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

سعر الذرة المستوردة في الأسواق

وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 12400 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13600 جنيه للطن.

 

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

 

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق 

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 1446.1 جنيه، بارتفاع 532.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وتراوحت أسعار الذرة الصفراء من 250 جنيهًا إلى 13 ألف جنيه للشيكارة حسب الوزن والنوع.

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن اسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 13854.8 جنيه، بانخفاض 1203 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء من 6 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه للطن، حسب الوزن والنوع.

 

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

 

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 18500 جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق.، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 19500 جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق.، كسب صويا مستورد نحو 19500 جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق..

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة نحو 9800 جنيه، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 12500 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 39 ألف جنيه للطن.

 

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

 

أسعار علف الدواجن في السوق

وعن  أسعار علف الدواجن في السوق، بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 21 ألف جنيه للطن، علف نامي 21% نحو 20500 جنيه للطن، علف ناهي 19% نحو 19800 جنيه للطن، علف بادي نامي نحو 19500 جنيه للطن.

أسعار علف البياض في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر علف بياض 18% نحو 16500 جنيه للطن، علف بياض 17% نحو 16 ألف جنيه للطن، علف بياض 16% نحو 15800 جنيه، علف بياض 14% نحو 14800 جنيه.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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