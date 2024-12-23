هل رأس السنة إجازة رسمية في مصر؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:58 مساءً - رأس السنة إجازة رسمية في مصر.. مع اقتراب العام الجديد، يتساءل الكثير من المواطنين حول ما إذا كانت رأس السنة إجازة رسمية مدفوعة الأجر أم لا، وقد بدأ العد التنازلي لاحتفالات المصريين بعيد الميلاد.

ويردد البعض سؤال «هل رأس السنة إجازة رسمية؟، خصوصا بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك بين المعلمين وطلاب الجامعات، حيث يحل العام الميلادي الجديد يوم الأربعاء 1 يناير 2025.

هل رأس السنة إجازة رسمية؟

ويمكن الإجابة على هذا السؤال بناء على أجندة الإجازات الرسمية للعام الميلادي الجديد 2025، حيث تتضمن الأجندة جميع أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها المصريون في العام الجديد.

وتحتفل مصر بالسنة الميلادية يوم 7 يناير و ليس يوم 1 يناير كما يعتقد البعض، وهو التاريخ الذي حددته الكنيسة لعيد الميلاد المجيد، وهو ما يختلف تمام مع توقيت الاحتفال الذي أعلنته الكنيسة الغربية بالفاتيكان.

جدول الإجازات الرسمي

لا تعد إجازة رأس السنة أجازة رسمية مدفوعة الأجر، وانما يوم عمل عادي وطبيعي لدى أغلب القطاعات الحكومية، وتحرص بعض القطاعات مثل البنوك والقطاع الخاص على إعطاء رأس السنة إجازة رسمية مدفوعة الأجر لموظفيها وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية لديهم.

الإجازات الرسمية في يناير 2025

يضم شهر يناير 2025 عدة إجازات رسمية من يوم 7 يناير، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتختتم في 26 يناير بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

يوم الثلاثاء، 7 يناير 2025: عيد الميلاد المجيد.

يوم الأحد، 26 يناير 2025: إجازة رسمية احتفالا بـ عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

يوم الإجازات الأسبوعية المعتادة الجمعة والسبت.

أبرز الإجازات الرسمية لعام 2025:

يوم 7 يناير عيد الميلاد المجيد.

يوم 26 يناير عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

يوم 30 مارس - 1 أبريل عيد الفطر.

يوم 25 أبريل عيد تحرير سيناء.

يوم 1 مايو عيد العمال.

يوم 20 أبريل - 23 أبريل عيد الأضحى.

يوم 30 يونيو ثورة 30 يونيو.

يوم 17 يوليو رأس السنة الهجرية.

يوم 23 يوليو عيد الثورة.