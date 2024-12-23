نقيب المحامين يعقد لقاءات هامة لبحث قضايا ومشكلات المحامين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:26 صباحاً - عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، سلسلة من اللقاءات المكثفة اليوم الأحد مع عدد من قيادات وزارة العدل، في إطار جهوده المستمرة لدعم المحامين وتذليل العقبات التي تواجههم.

حيث التقى النقيب العام للمحامين بكل من:

المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل للهيئة العامة لأبنية المحاكم.

المستشار عماد عبد الله، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم والمطالبات القضائية.

المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري.

ناقشت اللقاءات مختلف القضايا والمطالب المتعلقة بالمحامين، بما في ذلك التحديات المرتبطة بالمحاكم والشهر العقاري ومنظومة الرقمنة. وأسفرت عن التوصل إلى عدد من الخدمات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.

كما تناولت المناقشات ملف توريد أتعاب المحاماة من المحاكم المختلفة، بالإضافة إلى تحسين وتطوير غرف المحامين وتوفير استراحات مناسبة داخل الأبنية القضائية الجديدة.

وفي سياق منفصل، التقى عبد الحليم علام بالمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث المشكلات المتعلقة بالمدن السكنية وأندية المحامين، حيث وعد الوزير بالعمل على حل هذه المشكلات في أقرب وقت.