أسعار الذهب اليوم الإثنين وفقا لآخر تحديث - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الإثنين وفقا لآخر تحديث - أخبار كلمتك

بشق الأنفس، باريس سان جيرمان يفوز على لانس بكأس فرنسا - أخبار كلمتك

بشق الأنفس، باريس سان جيرمان يفوز على لانس بكأس فرنسا - أخبار كلمتك

عمرو أديب يفقد صوته على الهواء ويوجه رسالة قوية للأهلي وجماهيره - أخبار كلمتك

عمرو أديب يفقد صوته على الهواء ويوجه رسالة قوية للأهلي وجماهيره - أخبار كلمتك

النيران تلتهم خيام النازحين في المواصي بغزة (فيديو) - أخبار كلمتك

النيران تلتهم خيام النازحين في المواصي بغزة (فيديو) - أخبار كلمتك

حشود مسلحة تستعد لاندلاع معركة الليلة - أخبار كلمتك

حشود مسلحة تستعد لاندلاع معركة الليلة - أخبار كلمتك

نقيب المحامين يعقد لقاءات هامة لبحث قضايا ومشكلات المحامين - أخبار كلمتك

نقيب المحامين يعقد لقاءات هامة لبحث قضايا ومشكلات المحامين - أخبار كلمتك

خبير تحكيمي: بيان الزمالك غير موفق، وأمين عمر لم يخطئ بلقاء سيراميكا - أخبار كلمتك

خبير تحكيمي: بيان الزمالك غير موفق، وأمين عمر لم يخطئ بلقاء سيراميكا - أخبار كلمتك

طقس اليوم، أمطار وشبورة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

طقس اليوم، أمطار وشبورة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

تطور خطير بشان اغتيال شيخ بارز في صنعاء - أخبار كلمتك

تطور خطير بشان اغتيال شيخ بارز في صنعاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. انطلاق العرض الخاص لـ «آخر الخط» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. انطلاق العرض الخاص لـ «آخر الخط» - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«أمطار على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«أمطار على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

«أمطار على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:06 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

وتستعرض كلمتك، حالة الطقس، وذلك عبر خدمة متميزة تقدمها لكم عبر الضغط على الرابط هنــــــــــا.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه يسود طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024

الشبورة

وأوضح خبراء الأرصاد أن هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الرياح

تنشط الرياح الغربية على (مطروح- الإسكندرية - البحيرة) وسرعة الرياح من (40-50كم/س) وارتفاع الموج من (3:2) متر.

الأمطار

وأوضحت الأرصاد أماكن سقوط الأمطار اليوم، متوقعة أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ولكنها لا تؤثر على الأنشطة اليومية.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 23 ديسمبر وحتى يوم السبت 28ديسمبر 2024

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وأضافت الهيئة، أن البحر المتوسط يشهد اضطرابات في حالة الملاحة البحرية مع نشاط رياح غريبة على «مطروح، الإسكندرية، البحيرة»، ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 2 متر إلى 3 أمتار.

أما بالنسبة لحالة الطقس في البحر الأحمر اليوم، حيث تتراوح ارتفاع أمواجه من 1.5 لـ مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 20 12
دمنهور 19 11
وادي النطرون 21 11
كفر الشيخ 20 12
المنصورة 20 12
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 12
طنطا 20 12
دمياط 20 16
بورسعيد 20 12
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 21 10
رفح 19 09
رأس سدر 22 10
نخل 20 04
كاترين 14 03
الطور 23 13
طابا 19 07
شرم الشيخ 23 16
الإسكندرية 21 12
العلمين 20 11
مطروح 20 10
السلوم 19 09
سيوة 17 09
رأس غارب 23 14
الغردقة 24 14
سفاجا 23 15
مرسى علم 24 15
شلاتين 25 18
حلايب 23 19
أبو رماد 24 18
رأس حدربة 25 19
الفيوم 21 07
بني سويف 21 08
المنيا 20 06
أسيوط 20 05
سوهاج 22 08
قنا 24 10
الأقصر 24 10
أسوان 24 09
الوادي الجديد 22 09
أبو سمبل 24 12
سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق