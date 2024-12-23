«أمطار على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:06 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه يسود طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024

الشبورة

وأوضح خبراء الأرصاد أن هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الرياح

تنشط الرياح الغربية على (مطروح- الإسكندرية - البحيرة) وسرعة الرياح من (40-50كم/س) وارتفاع الموج من (3:2) متر.

الأمطار

وأوضحت الأرصاد أماكن سقوط الأمطار اليوم، متوقعة أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ولكنها لا تؤثر على الأنشطة اليومية.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 23 ديسمبر وحتى يوم السبت 28ديسمبر 2024

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وأضافت الهيئة، أن البحر المتوسط يشهد اضطرابات في حالة الملاحة البحرية مع نشاط رياح غريبة على «مطروح، الإسكندرية، البحيرة»، ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 2 متر إلى 3 أمتار.

أما بالنسبة لحالة الطقس في البحر الأحمر اليوم، حيث تتراوح ارتفاع أمواجه من 1.5 لـ مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.