مشاهير العرب - اليوم.. انطلاق العرض الخاص لـ «آخر الخط» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:06 صباحاً - يحتفل صناع وأبطال فيلم «آخر الخط» بالعرض الخاص للعمل اليوم الإثنين داخل إحدى دور العرض السينمائي بالشيخ زايد.

فيلم «آخر الخط» من بطولة الفنانة بشرى، ويشاركها البطولة كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: بسمة، محمد علي رزق، محمد القس، وئام مجدي، والعمل من إخراج وتأليف محمد السعدني.

ويسجل فيلم «آخر الخط» التعاون الثاني بين بشرى وبسمة بعد مشاركتهما في فيلم حريم كريم 2، الذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائية وحقق نجاح فني وجماهيري كبير.

أحداث فيلم آخر الخط

من المقرر أن تدور أحداث فيلم آخر الخط، حول 7 شخصيات متنوعة تمثل الخطايا السبع، وتتصاعد الأحداث وتجد نفسها في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده الشيطان، ما يخلق مزيجًا متنوعًا ومشوقًا بين الواقعية والرمزية، وهي التجربة الأولى للفنان محمد السعدني في مجال الإخراج.

أحدث أعمال بشرى

تخوض الفنانة بشرى مارثون رمضان 2025 من خلال مسلسل «سيد الناس»، وذلك بعد غياب دام لعامين حيث كان آخر أعمالها مسلسل «الاختيار 2.

ومؤخرا انضمت أيضا الفنانة أسما سليمان، لـ مسلسل سيد الناس بطولة النجم عمرو سعد، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد ويشاركه البطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، وتقوم الفنانة إيمان العاصي بدور البطولة النسائية أمام عمرو سعد، بعد اعتذار الفنانة غادة عادل، وهو من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.

ومن المقرر أن تدور أحداث مسلسل سيد الناس للفنانة بشرى بإحدى القرى في صعيد مصر، ويبدأ التصوير في منطقة الصليبة، حيث يتواجد منزل عمرو سعد ضمن أحداث المسلسل.