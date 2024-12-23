رئيس وزراء المجر: أوروبا خسرت الحرب في أوكرانيا لهذا السبب - أخبار كلمتك

رئيس وزراء المجر: أوروبا خسرت الحرب في أوكرانيا لهذا السبب - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية تكشف عن انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية تكشف عن انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

مدرب توتنهام يكشف أسباب السقوط المرير أمام ليفربول - أخبار كلمتك

مدرب توتنهام يكشف أسباب السقوط المرير أمام ليفربول - أخبار كلمتك

92.4 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

92.4 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

تعرف على تغطيات وتعويض وثيقة تأمين الحوادث الشخصية - أخبار كلمتك

تعرف على تغطيات وتعويض وثيقة تأمين الحوادث الشخصية - أخبار كلمتك

عاجل:دوي انفجار عنيف في تعز - أخبار كلمتك

عاجل:دوي انفجار عنيف في تعز - أخبار كلمتك

الجيزة تواصل تطوير الطرق في قرى بهرمس ذات الكوم (صور) - أخبار كلمتك

الجيزة تواصل تطوير الطرق في قرى بهرمس ذات الكوم (صور) - أخبار كلمتك

وجها لوجه، رئيس الموساد يطالب بضرب إيران مباشرة - أخبار كلمتك

وجها لوجه، رئيس الموساد يطالب بضرب إيران مباشرة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا - أخبار كلمتك

سميرة أحمد تكشف عن أمنيتها في عام 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

سميرة أحمد تكشف عن أمنيتها في عام 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

سميرة أحمد تكشف عن أمنيتها في عام 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سميرة أحمد تكشف عن أمنيتها في عام 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

سميرة أحمد تكشف عن أمنيتها في عام 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 02:35 صباحاً - سميرة أحمد، قالت الفنانة سميرة أحمد: "الجمهور هيشوفني قريب لإنه وحشني جدا، وحاليا أقرأ سيناريو لمسلسل أتمنى ظهوره للنور وتنفيذه".

 

سيناريو المسلسل الجديد لسميرة أحمد

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "سيناريو المسلسل اللي معايا دلوقتي يحمل جانبًا إنسانيًا ويحمل رسالة للناس، وانجذبت له".

تكريم الجمهور لسميرة أحمد

وتابعت: "فرحتي بسعادة الجمهور ومحبته لي دي أكبر جائزة ممكن أحصل عليها، وشيء جميل تكريم الناس لي على ما قدمته خلال مشواري الفني، وسعيدة بأعمالي الفنية اللي شاركت فيها".

في عيد ميلادها الـ83..سميرة أحمد تروي لـ"كلمتك" أسرار البدايات وعلاقتها بفاتن حمامة وأنور وجدي ورشدي أباظة وإسماعيل ياسين وسبب ابتعادها عن المسرح وحقيقة اعتزالها

كريم عبد العزيز يروج لمسرحية الباشا قبل عرضها في موسم الرياض

أبرز نجوم الجيل الحالي 

ولفتت: "أنا مبنزلش علشان أروح سينما ولكني حريصة على مشاهدة الأفلام القديمة في التليفزيون، ومن الفنانين الحاليين أحب اتفرج على كريم عبد العزيز وياسر جلال ومنى زكي وأعمالهم بتجذبني وهما بيجذبوني بأدائهم".

 

أمنية سميرة أحمد في 2025

وعن أمنيتها التي تتمنى أن تتحقق في 2025، أوضحت سميرة أحمد: "أتمنى لمصر أولا كل الخير، وظهور مسلسل بالحب هنعدي، اللي بقرأه حاليا للنور".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق