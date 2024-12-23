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اليوم.. انطلاق امتحانات صفوف النقل الإعدادي الأزهري - أخبار كلمتك

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اليوم.. انطلاق امتحانات صفوف النقل الإعدادي الأزهري - أخبار كلمتك

اليوم.. انطلاق امتحانات صفوف النقل الإعدادي الأزهري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 06:17 صباحاً - أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات، برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات منتصف العام الدراسى الصفوف ومراحل النقل والشهادتين بالمعاهد الأزهرية، حيث تنطلق الامتحانات اليوم الإثنين الموافق 23 من ديسمبر الجارى، وتنتهى يوم 21 يناير المقبل.

حيث تنطلق امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية اليوم 23 ديسمبر بمادتى الفقه والنحو والصرف، وتنتهى يوم 29 من الشهر نفسه بمواد اللغة الأجنبية والتربية الفنية والمستوى الرفيع للصف الأول الإعدادى واللغة الأجنبية وتكنولوجيا المعلومات والمستوى الرفيع لطلاب الصف الثانى الإعدادى.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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