بحضور وزير التعليم العالي.. جامعة القاهرة تحتفل بعيد العلم الـ19 وتكرم مجموعة من علمائها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:45 صباحاً - احتفلت جامعة القاهرة، بعيد العلم التاسع عشر بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والعلماء الحاصلين على جوائز أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجوائز الدولة والجامعة لعام 2024.

بدأت الفعاليات بتصوير تذكاري أمام قاعة أحمد لطفي السيد، أعقبها دخول موكب مجلس الجامعة وسط عزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم. وتم عرض فيلم تسجيلي استعرض تاريخ الجامعة وإسهاماتها التعليمية والبحثية قبل انطلاق مراسم التكريم.

إشادة بدور العلم في بناء المجتمعات

أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن شكره لوزير التعليم العالي على الدعوة، مشيدًا بجامعة القاهرة كمنارة للعلم والمعرفة، ومؤكدًا على أهمية تكريم العلماء في تعزيز الوعي بأهمية البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030".

من جانبه، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى إنجازات جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية ودورها في تطوير منظومة التعليم العالي، مع التركيز على دمج التقنيات الحديثة وتعزيز الشراكات الدولية.

تكريم العلماء والمبدعين

اختتمت الاحتفالية بتكريم 63 عالمًا وباحثًا من الحاصلين على جوائز أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجوائز الجامعة، إلى جانب تكريم 7 شخصيات عامة تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والمجتمعية.

فعاليات موسيقية مميزة

تخللت الاحتفالية عروض موسيقية أحياها الموسيقار عمر خيرت، الذي قدم باقة من أعماله المتميزة، نالت إعجاب الحضور.

حضور بارز لشخصيات عامة

شهدت الفعاليات حضور الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والسيد عمرو موسى، أمين جامعة الدول العربية السابق، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وغيرهم من الشخصيات البارزة.