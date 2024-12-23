المركز القومي لثقافة الطفل ينظم احتفالية فنية بعنوان «يوم مصري نيبالي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:45 صباحاً - نظم المركز القومي لثقافة الطفل، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، احتفالية ثقافية فنية بعنوان «يوم مصري نيبالي»، وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

وتضمن الاحتفال جولة لـ الدكتور أشرف العزازي، أمين المجلس الأعلى للثقافة، داخل الحديقة الثقافية لمتابعة جميع الأنشطة التي تقام بها، كما تحدث مع الأطفال المشاركين بأنشطة الحديقة لتشجيعهم على الاستمرار في تنمية مواهبهم.

وفي كلمته رحب الدكتور أشرف العزازي بالسفير سوشيل كمار لاسيل، سفير دولة نيبال، وبجميع الحضور، قائلا إن يوم الصداقة بين مصر ونيبال هو مناسبة مميزة تسلط الضوء على عمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط بين البلدين، تلك الروابط التي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر في مختلف المجالات من السياسة إلى الاقتصاد والثقافة.

وتابع أن هذا اليوم يمثلُ فرصةً لتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين اللذان يعتزان بإرثِهما الحضاري العريق وثرائهما الثقافي، الصداقة بين البلدين ليست مجرد كلمات، بل هي جسور من التعاونِ المُمتد لعقود طويلة، تعكس حرص كل من مصر ونیبال على تعزيز الحوار المشترك وتحقيق المصالح المشتركة.

واستكمل: في هذا اليوم، نتذكرُ أهمية تعزيز قيم السلام، والتعاونِ الدولي، واحترام التنوع الثقافي ونعمل على استكشاف آفاق جديدة لتعميق هذه العلاقة الفريدة، مبينا أن الاحتفال بيوم الصداقة يعبر عن رسالة أمل وإلهام للعالم أجمع، بأن العلاقات الإنسانية المبنية على التفاهم والاحترام قادرة على تجاوز كل التحديات وأن الشراكات الحقيقية هي تلك التي تخدمُ الشعوب وتدعم مستقبل الأجيال القادمة.

وتضمن اليوم مسابقات في الرسم وفن الأركيت والتصوير الفوتوغرافي، وتجربة الزي النيبالي التقليدي.

وأعقب الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية كعرض استعراضي لفرقة «بنات وبس»، وعرض لفريق «بنكمل بعض» لذوي الهمم، عرض عرائس ماريونت، وعرض الأراجوز، وورشة حكي عن نيبال.

وفي الختام تم توزيع الجوائز على الأطفال الفائزين في مسابقة «نيبال في عيون أطفال العالم» وتقديم درع للسفير مقدم من المركز القومي لثقافة الطفل.

كما أقيم على هامش اليوم العديد من المعارض الفنية منها معرض رسومات نيبال في عيون أطفال مصر، معرض اللعبة اليدوية، معرض أشغال يدوية، معرض لأحدث إصدارات المركز، معرض أركت، معرض تراثي من سفارة نيبال، معرض الحرفي الصغير «الرسم على الزجاج- صناعة الشمع»، معرض الحرف البيئية.