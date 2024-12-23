لا انفراجة أو اختراق، تصاعد حدة الخلافات بين حماس وإسرائيل في مفاوضات غزة - أخبار كلمتك

لا انفراجة أو اختراق، تصاعد حدة الخلافات بين حماس وإسرائيل في مفاوضات غزة - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الإثنين 23 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الإثنين 23 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

5 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول - أخبار كلمتك

5 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول - أخبار كلمتك

حرام اللي بيحصل معاه، نادية الجندي تطالب الدولة بالتدخل لإنقاذ بشير الديك (فيديو) - أخبار كلمتك

حرام اللي بيحصل معاه، نادية الجندي تطالب الدولة بالتدخل لإنقاذ بشير الديك (فيديو) - أخبار كلمتك

نجم الأهلي السابق: مشهد الخلاف مع الجماهير نقص خبرة - أخبار كلمتك

نجم الأهلي السابق: مشهد الخلاف مع الجماهير نقص خبرة - أخبار كلمتك

‏تعرف على القيادي الكبير الذي قتل بالغارات على صنعاء - أخبار كلمتك

‏تعرف على القيادي الكبير الذي قتل بالغارات على صنعاء - أخبار كلمتك

مدرب ليفربول يتغنى بمحمد صلاح: أكثر من مجرد لاعب رائع - أخبار كلمتك

مدرب ليفربول يتغنى بمحمد صلاح: أكثر من مجرد لاعب رائع - أخبار كلمتك

العثور على ضابط يمني مفقود في سوريا منذ ١٢ عام - أخبار كلمتك

العثور على ضابط يمني مفقود في سوريا منذ ١٢ عام - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:15 صباحاً - بدأ عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الاعدادية 2025، في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025 محافظة القاهرة.

امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الخريطة الزمنية لجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لطلاب الشهادة الإعدادية.

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) في محافظة القاهرة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١٨ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢٣.

 

امتحانات الفصل الدراسي الأول بالقاهرة 

وتجرى الامتحانات خلال الفترة من يوم الخميس الموافق ٢ يناير ٢٠٢٥ إلى يوم الخميس الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٥.

وأشارت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن المواد التى لا تضاف للمجموع لصفوف النقل خلال الفترة من يوم الخميس ٢٠٢٥/١/٢ حتى يوم الخميس ٢٠٢٥/١/٩.

بينما يؤدى طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي وما يعادله فى الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١/١٥.

الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من السبت الموافق  ٢٠٢٥/١/١١ حتى الخميس ٢٠٢٥/١/١٦.

وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من السبت ٢٠٢٥/١/١١ حتى الخميس ٢٠٢٥/١/١٦.

وامتحانات النقل الاعدادى المهنى فى الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/١٦.

 

b7165655ea.jpg
36fdf509f6.jpg
562c1b9558.jpg

 

c7a5ce8d17.jpg
60b491a587.jpg
0c1d066d9d.jpg

 

وامتحانات الأول والثاني الثانوى وما يعادله من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/١٦.

وامتحانات النقل للتعليم الفنى من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢٣.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق