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رئيس وزراء المجر: أوروبا خسرت الحرب في أوكرانيا لهذا السبب - أخبار كلمتك

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رئيس وزراء المجر: أوروبا خسرت الحرب في أوكرانيا لهذا السبب - أخبار كلمتك

رئيس وزراء المجر: أوروبا خسرت الحرب في أوكرانيا لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 03:36 صباحاً - قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إن أوروبا خسرت الصراع في أوكرانيا رغم محاولتها إنكار ذلك.

وأوضح أوربان، في حديث لقناة "إم-1" المجرية، أن "هناك واقعا جديدا بأنه جزئيًا في الصفوف الأمامية -وهذا يمكن للجميع أن يسمعوا به، وهو ليس سرًا- روسيا تمضي قدمًا.. تتحرك ببطء، وتتقدم للأمام.. لقد خسر الاتحاد الأوروبي هذه الحرب".

وأضاف أن الأوروبيين "يحاولون الآن استخدام كل أنواع حيل التواصل"، قائلين على سبيل المثال: "لا يمكنك معرفة ما هو النصر"، لكن محاولات تفسير أن "النصر هزيمة، والهزيمة نصر، تذكرنا برواية جورج أورويل لعام 1984".

وأكد أوربان أنه في أبريل عام 2022، كانت روسيا وأوكرانيا "على بُعد ساعات" من إبرام اتفاق سلام، لكن "بسبب التدخل الغربي، أصبح هذا الاتفاق مستحيلًا".

وفي 20 نوفمبر الماضي، قال أوربان إن السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية بعيدة المدى لضرب روسيا، وتحديث العقيدة النووية الروسية، يرفع خطر التصعيد إلى الحد الأقصى.

وأكد أن بلاده ستتبع كل الوسائل الدبلوماسية كي لا تنجر إلى الصراع في أوكرانيا.

وكان أوبان قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أن بلاده اقترحت على أوكرانيا وقف إطلاق النار في أعياد الميلاد وتبادل أسرى مع روسيا، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض المبادرة، وفق وكالة "سبوتنيك".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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