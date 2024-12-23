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وجها لوجه، رئيس الموساد يطالب بضرب إيران مباشرة - أخبار كلمتك

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وجها لوجه، رئيس الموساد يطالب بضرب إيران مباشرة - أخبار كلمتك

وجها لوجه، رئيس الموساد يطالب بضرب إيران مباشرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 02:45 صباحاً - طالب رئيس الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، في رسالة وجهها إلى المستوى السياسي بمهاجمة إيران مباشرة وخوض معركة معها "وجها لوجه"، على خلفية الضربات التي توجهها جماعة الحوثي ضد تل أبيب من اليمن.

وقال برنياع، في مناقشات أمنية أوردتها القناة 13 الإسرائيلية، أمس الأحد، إنه "على خلفية هجوم الحوثيين على إسرائيل في الأيام الأخيرة، يجب مهاجمة إيران بشكل مباشر، وعدم الاكتفاء بالأنشطة المستهدفة في صنعاء".

وأضاف رئيس الموساد: "علينا خوض الحرب وجهًا لوجه.. إذا ضربنا الحوثيين فقط فليس من المؤكد أننا سنتمكن من إيقافهم".

واجتمع أمس الأحد، مجلس الوزراء السياسي الأمني ​​في قيادة المنطقة الشمالية، وناقش القتال ضد  الحوثي ووقف إطلاق النار في لبنان، وفق ما أوردت القناة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "كما تصرفنا بقوة ضد الأذرع الإرهابية لمحور الشر الإيراني، سنتحرك ضد الحوثيين".

وأردف "نحن لا نتصرف بمفردنا. الولايات المتحدة، ودول أخرى تقف معنا، وينظرون إلى الحوثيين على أنهم يشكلون تهديدا ليس فقط للملاحة البحرية، بل للنظام الدولي كله".

وتوعد نتنياهو بالتحرك "بقوة وإصرار وحنكة"، ضد أنشطة الحوثي، مبينا "أنه حتى لو استغرق الأمر وقتًا، فإن النتيجة ستكون نفسها"، وفق قوله.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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