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نجم ليفربول يكشف عن سبب التفوق على توتنهام - أخبار كلمتك

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نجم ليفربول يكشف عن سبب التفوق على توتنهام - أخبار كلمتك

نجم ليفربول يكشف عن سبب التفوق على توتنهام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 06:11 صباحاً - أكد الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، نجم ليفربول، أن فريقه ليس سعيدا باستقبال 3 أهداف ضد توتنهام، رغم تحقيق فوز كبير.

وحقق ليفربول فوزا عريضا على توتنهام، بنتيجة 6-3، على ملعب السبيرز، ضمن لقاءات الجولة 17 للبريميرليج.

نجم ليفربول يتحدث عن الفوز


وقال ماك أليستر، في تصريحات لشبكة "بي بي سي سبورت" عقب اللقاء: "تحدثنا عن ذلك في غرفة تبديل الملابس. لسنا سعداء باستقبال 3 أهداف. هذا أمر مخيف للغاية، لكننا سجلنا 6، وهذا ليس بالأمر السهل".

وأضاف: "توتنهام فريق جيد، يضغط بشدة. إنهم عدوانيون، كنا نعلم أنه يتعين علينا وضع الكرة في الخلف وتسجيل الفرص التي سنحت لنا. سعداء بالنتيجة، هناك أشياء كثيرة يجب تحسينها، لكننا سعداء بالحصول على النقاط الثلاث".

وعن أداء زميله سوبوسلاي، قال: "دومينيك مذهل، يمكنه فعل كل شيء. إنه جيد حقا، بالكرة وبدونها، لقد لعب مباراة جيدة حقا، نفس الشيء مع المهاجمين، نحن في لحظة جيدة حقا".

وحول تلقي المزيد من الأهداف مؤخرا، قال: "في الدفاع، علينا أن نلعب بشكل بسيط وأن نمرر الكرة إليهم (المهاجمين). لقد عملنا على هذا الأسبوع بأكمله ونحاول التحسن كل يوم".

وختم: "نعلم أنه يتعين علينا أن نستقبل أهدافا أقل، ولسنا سعداء باستقبال 3 أهداف، لكن هذا هو الحال. نحن نلعب ضد فرق جيدة حقا، ربما يتعين علينا الدفاع بشكل أفضل، لكننا نعلم أيضا أننا نشكل خطورة عندما نهاجم".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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