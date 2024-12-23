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نجم الأهلي السابق: مشهد الخلاف مع الجماهير نقص خبرة - أخبار كلمتك

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نجم الأهلي السابق: مشهد الخلاف مع الجماهير نقص خبرة - أخبار كلمتك

نجم الأهلي السابق: مشهد الخلاف مع الجماهير نقص خبرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:35 صباحاً - أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بدأ مباراة شباب بلوزداد بتشكيل خاطئ.


وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" نتيجة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد كبيرة والأهداف جميلة، ووسام أبو علي من المهاجمين الذين يجيدون تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص".

  

وعن جمهور الأهلي قال: "جمهور الأهلي العظيم الوفي، هو من يحب النادي ولم يحصل على شيء من النادي ونحن جميعا لعبنا في النادي واستفدنا من النادي ماديًا ومعنويًا، والجمهور هو اللاعب رقم واحد، وهو يحب النادي بلا مقابل".


وشدد: "جمهور الأهلي له الفضل في الرعاة التي تدفع المقابل المادي، وهي تمنح قوة للكيان والمسئولين واللاعبين، وبدون الجمهور النادي يفقد 70 أو 80%، وعندنا مثال مثل بيراميدز، بدون جمهور ولم يحقق سوى بطولة وحيدة بعد فترة".


وواصل: "لم يعجبني المشهد عقب المباراة، وعدم ذهاب اللاعبين للاحتفال مع الجمهور، ومن حق الجمهور أن يعاتب اللاعبين، ومن الممكن أنه أخطئ في أسلوب التعبير، ولكن على اللاعبين أن تتقبل هذا؛ لأن الجمهور هو دائما ما يشجع  اللاعبين ويرفعهم للسماء".


وأكمل: "الجمهور ليس السبب في أداء الفريق الشوط الأول، ومن رفض احتفال اللاعبين مع الجمهور لا يملك خبرة وهو بيقبض من أجل إسعاد الجماهير".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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