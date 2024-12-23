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بشق الأنفس، باريس سان جيرمان يفوز على لانس بكأس فرنسا - أخبار كلمتك

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بشق الأنفس، باريس سان جيرمان يفوز على لانس بكأس فرنسا - أخبار كلمتك

بشق الأنفس، باريس سان جيرمان يفوز على لانس بكأس فرنسا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:40 صباحاً - أفلت فريق باريس سان جيرمان من توديع كأس فرنسا مبكرا بالفوز على مضيفه لانس بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، ضمن منافسات دور الـ64.

انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي 1-1؛ ليتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح.

تقدم لانس بهدف عبد القادر خوسانوف في الدقيقة 66، وأدرك بي إس جي التعادل سريعا بهدف جونسالو راموس في الدقيقة 70.

وفي ركلات الترجيح، سجل الفريق الباريسي جميع ركلاته الأربعة، بينما تألق حارس مرماه الروسي ماتفي سافونوف في التصدي للركلتين الرابعة والخامسة أمام مبالا نزولا وأندي ضيوف ثنائي لانس.
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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