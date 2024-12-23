مدرب الأهلي السابق: وسام أبو علي أصبح مفتاح حل أزمات المارد الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 04:08 صباحاً - أكد أحمد أيوب، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جمهور القلعة الحمراء هو رقم واحد وصانع نجومية اللاعبين.

أهمية وسام أبو علي



وقال أيوب، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الجمهور رقم واحد وهو صانع نجومية اللاعبين وأقوي شئ في المنظومة وهي السند الحقيقي ومن تمنح الحافظ".



وتابع:" مثلما نحب تشجيع الجماهير، لازم نقدر غضبها، ومينفعيش يكون هناك فجوة بين الجماهير واللاعبين، والأهلي قوي بلاعبيه وجمهوره".

وأكمل:" الأهلي يعاني من مشاكل داخلية وخارجية رغم الفوز الكبير، وهو ما انعكس على أداء الفريق، والتشكيل في بداية المباراة كان خاطئ، والاعتماد على 3 لاعبين في وسط الملعب بأدوار دفاعية، وشباب بلوزداد يمتلك ظهير أيسر مميز، كان يجب على كولر الدفع بأكرم توفيق بدلا من خالد عبدالفتاح من بداية المباراة".



وواصل:" أداء الأهلي جعلنا نشعر أن شباب بلوزداد فريق كبير وهو فريق عادي جدًا، وتوقيت هدف وسام أبوعلي الأول مهم جدًا، والتغييرات جلعت هناك كثافة هجومية في الشوط الثاني، بجانب رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز".



واستكمل:" وسام أصبح مفتاح حل أزمات الأهلي وهو هداف ويقود الأهلي للمكسب ولو حافظ على مستواه هيكون في مكان تاني، وإمام عاشور، لاعب كبير ويحتاج إلى التركزي في الملعب، وأنا غير مقتنع بأداء أشرف داري، ولم ارة منه شئ مميز حتى الآن".



وأكمل:" يحيى عطية الله لاعب جيد وعنده ثبات في أداءه وهو ضعيف في النواحي الهجومية ولكن حالة الفرقة هي من تفرض عليه ذلك، وأنا أدعم استمراره، وتشعر أنه يلعب في الأهلي منذ فترة، وطريقة لعب الأهلي اختلفت عن السابق وهو ما يجعلنا لا نرى أدوار هجومية للاعب المغربي".

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