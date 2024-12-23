موسم للنسيان، رقم سلبي لمانشستر يونايتد بعد الهزيمة من بورنموث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 05:15 صباحاً - حقق مانشستر يونايتد رقما تاريخيا سيئا، خلال مواجهته أمام بورنموث، والتي تلقى فيها هزيمة مخجلة.

تجرع مانشستر يونايتد، هزيمة جديدة في البريميرليج، بعدما سقط على ملعبه على يد ضيفه بورنموث، بثلاثية نظيفة، في ملعب أولد ترافورد، ضمن لقاءات الجولة 17 للمسابقة.

وسجل أهداف بورنموث كل من دين هويجسين (29) وجاستن كلايفرت (61 من ركلة جزاء) وأنتوين سيمينيو (64).

رقم سلبي لمانشستر يونايتد

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البريميرليج، التي يتواجد فيها مانشستر يونايتد في النصف الثاني من الجدول (المركز الـ13)، خلال إجازة الكريسماس.

وأضافت الشبكة، أن ساوثهامبتون هو الفريق الوحيد الذي استقبلت شباكه 3 أهداف أو أكثر على ملعبه هذا الموسم (5 مرات) أكثر من مانشستر يونايتد (4 مرات).

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