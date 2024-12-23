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مشاهير العرب - في هذا الموعد.. هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا بالإمارات - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - في هذا الموعد.. هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا بالإمارات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في هذا الموعد.. هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا بالإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:10 صباحاً - يستعد الفنان هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي، يوم 26 من ديسمبر، في أوبرا دبي، بالإمارات، وذلك بمناسبة احتفالات العام الجديد.

تفاصيل حفل هاني شاكر في الإمارات

ومن المقرر أن يقدم هاني شاكر، خلال الحفل، مجموعة متميزة من أبرز أعماله الغنائية القديمة والجديدة التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

هاني شاكر

حفل هاني شاكر في مهرجان الموسيقى العربية

وتألق النجم هاني شاكر، في حفله الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الدورة الـ 32، بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وقدم عددا من أغنياته، حيث قدم خلال الحفل مثل "لسه بتسألي" و"غلطة" و"علّى الضحكاية"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

آخر أعمال هاني شاكر

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان هاني شاكر، أغنية «يا ويل حالي»، التي طرحها الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

أغنية «يا ويل حالي» لـ هاني شاكر، من كلمات راميا بدور و ألحان هيثم زياد، وتوزيع وتسجيل بودي نعوم وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك والتوزيع الرقمي بجميع أنحاء العالم VASBOX وإخراج مازن نيازي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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