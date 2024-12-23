عقد اختبارات المتقدمين من أقصى الصعيد على فرص عمل بمشروع الضبعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:38 مساءً - عقدت وزارة العمل، اليوم الإثنين، اختبارات لعددِ من المُتقدمين من أقصى الصعيد، على فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة، للعمل في بعض المهن المطلوبة بمشروع الضبعة النووية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف الزيارة التي قام بها وزير العمل محمد جبران، نهاية أغسطس 2024 الماضي، الى المشروع، ولقائه مع ممثلي الشركات المصرية، والأجنبية العاملين على إنشاء المحطة النووية، والتي استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة، وهو ما يحدث اليوم على أرض الواقع.

وقالت هبة أحمد مدير عام التشغيل بوزارة العمل، إن اختبارات اليوم انعقدت في مركز تدريب مهني مدينة فقط بمحافظة قنا، التابع للوزارة، وذلك بحضور ممثلي شركة ترست روسيم الروسية، وأحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا.

وأوضحت أن الاتفاق بين شركات المقاولات بمشروع النووية مع الوزير جبران، كان توفير عمالة ماهرة ومُدربة جديدة، 6200 عامل على مراحل، بالتنسيق مع الوزارة، وهي كالتالي: 2300 حداد مسلح، و900 عامل خرسانة، و700 لحام، و500 عامل تركيب أنظمة تهوية، و1300 عامل تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة، و500 كهربائي.

وأوضحت أن المميزات والشروط والأوراق التي طلبتها الوزارة خلال عمليات التقديم على الرابط الالكتروني، كانت: شهادة قياس مهارة بالمهنة المُتقدم عليها، ويشترك خبرة سنة، واستمارة الفحص الطبي "111"، وتتراوح الرواتب من 9000 إلى 25000 جنيه طبقا للمهنة والخبرة، والعمل 8 ساعات يوميا، إضافة إلى ساعة إضافي، وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين، والعمل 6 أيام أسبوعياً، مع توفير سكن ووسيلة انتقال للذهاب والعودة، وتقديم 3 وجبات كل يوم.