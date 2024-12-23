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رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يجري جولة داخل شركة نايل سات - أخبار كلمتك

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رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يجري جولة داخل شركة نايل سات - أخبار كلمتك

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يجري جولة داخل شركة نايل سات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 06:10 مساءً - قام الإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيارة اليوم إلى شركة نايل سات حيث استقبله رئيس مجلس إدارة الشركة اللواء سامح قته، وفي اجتماع جمعهما تبادلا النقاش حول دور الشركة وأفق التعاون المستمر والمثمر مع الهيئة الوطنية للإعلام.

أحمد المسلماني

واصطحب اللواء سامح قته، أحمد المسلماني في جولة داخل قطاعات الشركة حيث استمع  من قياداتها إلى شرح تفصيلى لطرق تشغيل أقمار النايل السات وكيفية الحفاظ على أدائها بكفاءة من خلال الخبرات المتميزة التى تمتلكها الشركة.

 

وأجرى أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام جولة، داخل إستديوهات ومكتبات الإذاعة المصرية.


وقال المسلماني إن الإذاعة المصرية العريقة تمتلك كنوز إذاعية تراثية فريدة من نوعها يجب الحفاظ عليها والعمل على استغلال هذا التراث بما يحقق مردود إعلامي واقتصادي إيجابي.

 

دور الإذاعة التاريخي

وأضاف المسلماني أن الإذاعة المصرية أدت دورًا كبيرًا وتاريخيًّا  في تشكيل وعي  ثقافة ووجدان المستمع المصري والعربي وأن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز هذا الدور واستكمال رسالتها التوعوية للمواطن المصري. 

وخلال جولته استمع المسلماني لأفكار ومقترحات الزملاء والتي من شأنها تحسين بيئة العمل وتعظيم دور الإذاعة المصرية، حيث أكد لهم أن جميع أفكارهم ومقترحاتهم هي محل تقدير وسيتم دراستها والعمل على تنفيذها رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يقوم بجولة بستديوهات ومكتبات الإذاعة المصرية.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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