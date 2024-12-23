وزير دفاع الاحتلال يعترف للمرة الأولى بالمسؤولية عن اغتيال هنية في طهران - أخبار كلمتك

وزير دفاع الاحتلال يعترف للمرة الأولى بالمسؤولية عن اغتيال هنية في طهران - أخبار كلمتك

الطعن من المسافة صفر، جيش الاحتلال يسمح بنشر أسماء 3 قتلى في غزة - أخبار كلمتك

الطعن من المسافة صفر، جيش الاحتلال يسمح بنشر أسماء 3 قتلى في غزة - أخبار كلمتك

مواعيد القطارات على خطي «القنطرة شرق - بئر العبد» و«بشتيل كفر داود - السادات» - أخبار كلمتك

مواعيد القطارات على خطي «القنطرة شرق - بئر العبد» و«بشتيل كفر داود - السادات» - أخبار كلمتك

الزمالك، جروس يحدد طلباته في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

الزمالك، جروس يحدد طلباته في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

تصل لـ 60 ألف جنيه، أسعار تذاكر حفل تامر عاشور ضمن احتفالات رأس السنة - أخبار كلمتك

تصل لـ 60 ألف جنيه، أسعار تذاكر حفل تامر عاشور ضمن احتفالات رأس السنة - أخبار كلمتك

بـ32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

بـ32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

عاجل:مذبحة مروعة في قلب صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:مذبحة مروعة في قلب صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن عن قطع را س قادة الحوثيين(تطور خطير) - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن عن قطع را س قادة الحوثيين(تطور خطير) - أخبار كلمتك

عاجل:إسرائيل تهدد قيادات مليشيا الحوثي وتكشف عن قرب التصفية - أخبار كلمتك

عاجل:إسرائيل تهدد قيادات مليشيا الحوثي وتكشف عن قرب التصفية - أخبار كلمتك

هزت جريمة مروعة مدينة صنعاء. - أخبار كلمتك

هزت جريمة مروعة مدينة صنعاء. - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

تصل لـ 60 ألف جنيه، أسعار تذاكر حفل تامر عاشور ضمن احتفالات رأس السنة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:05 مساءً -  يحيي الفنان تامر عاشور ، حفلا كبيرا بمدينة الإسكندرية، يوم 28 ديسمبر ضمن احتفالات رأس السنة، ومن المتوقع أن يشهد الحفل اقبالا كبيرا. 

 

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في الإسكندرية 

وكشفت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور في الإسكندرية أسعار التذاكر والتي بدأت من 900 جنيه وحتى 60 ألف جنيه لطاولة 8 أفراد. 

 

حفل تامر عاشور في قصر عابدين

وكان الفنان تامر عاشور طرح مؤخرا أغنية ياه وطاح على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ومن ناحية أخرى، كان تامر عاشور قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًّا كبيرًا في قصر عابدين، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا. 

وقدم تامر عاشور خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي قدمها على مدار السنوات الماضية، ولاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، ومن أبرزها “تيجي نتراهن” و"هايجيلي موجوع"، وغيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مشاهير العرب - اليوم.. انطلاق العرض الخاص لـ «آخر الخط» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق