مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:55 صباحاً - تقام مساء اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، وكأس الخليج العربي - خليجي 26 والتي تقام في دولة الكويت.
الدوري المصري الممتاز
زد مع إنبي 5 مساء - أون تايم سبورتس 2
طلائع الجيش مع الزمالك 8 مساء - أون تايم سبورتس 1
كأس الخليج العربي - خليجي 26
عمان مع قطر 4.25 مساء - Alkass One HD
الكويت مع الإمارات 7.30 مساء - Alkass One HD
مباريات اليوم في كأس الأردن
مغير السرحان مع الفيصلي - 5 مساء - Jordan Sport HD.
ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
0 تعليق