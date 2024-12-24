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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:55 صباحاً - تقام مساء اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، وكأس الخليج العربي - خليجي 26 والتي تقام في دولة الكويت.

 

الدوري المصري الممتاز 

زد مع إنبي 5 مساء - أون تايم سبورتس 2

طلائع الجيش مع الزمالك 8 مساء - أون تايم سبورتس 1 

 

كأس الخليج العربي - خليجي 26 

عمان مع قطر 4.25 مساء - Alkass One HD

الكويت مع الإمارات 7.30 مساء - Alkass One HD

مباريات اليوم في كأس الأردن
مغير السرحان مع الفيصلي -   5 مساء  - Jordan Sport HD.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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