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الرياضة - 12:31 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:31 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:31 صباحاً - سعر الدولار الأن.. تنشر الأسبوع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، وفق آخر تحديث على المواقع الرسمية للبنوك مع بداية التعاملات.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سعر الشراء: 50.89 جنيها.

سعر البيع: 50.99 جنيها.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سعر الشراء: 50.86 جنيها.

سعر البيع: 50.96 جنيها.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الشراء: 50.90 جنيها.

سعر البيع: 51 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سعر الشراء: 50.9 جنيها.

سعر البيع: 51 جنيهًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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