الرياضة - 12:31 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:31 صباحاً - سعر الدولار الأن.. تنشر الأسبوع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، وفق آخر تحديث على المواقع الرسمية للبنوك مع بداية التعاملات.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
سعر الدولار اليوم بنك مصر
سعر الشراء: 50.89 جنيها.
سعر البيع: 50.99 جنيها.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
سعر الشراء: 50.86 جنيها.
سعر البيع: 50.96 جنيها.
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي
سعر الشراء: 50.90 جنيها.
سعر البيع: 51 جنيهًا.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
سعر الشراء: 50.9 جنيها.
سعر البيع: 51 جنيهًا.
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