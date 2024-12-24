الرياضة - 05:46 - صقيع وأمطار.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:46 - صقيع وأمطار.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:46 - صقيع وأمطار.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - صقيع وأمطار.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 05:46 صباحاً - الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

وعن الظواهر الجوية قالت الأرصاد تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط قالت الأرصاد تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر توقعت الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 13

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 19 10

بنها 19 12

دمنهور 18 11

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 18 12

المنصورة 18 12

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 12

طنطا 18 11

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 19 10

السويس 20 11

العريش 21 08

رفح 20 08

رأس سدر 19 10

نخل 20 02

كاترين 13 01

الطور 20 11

طابا 20 06

شرم الشيخ 22 14

الإسكندرية 20 11

العلمين 18 10

مطروح 18 10

السلوم 17 11

سيوة 19 08

رأس غارب 22 13

الغردقة 24 12

سفاجا 23 12

مرسى علم 23 13

شلاتين 25 15

حلايب 23 16

أبو رماد 24 14

رأس حدربة 22 16

الفيوم 19 08

بني سويف 20 07

المنيا 20 06

أسيوط 19 05

سوهاج 20 08

قنا 22 09

الأقصر 22 09

أسوان 23 10

الوادي الجديد 21 05

أبوسمبل 22 09

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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