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الرياضة - 12:11 - عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:11 - عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:11 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 نحو 3750 جنيها للبيع و3725 جنيها للشراء، بينما وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4285.75 جنيها للبيع و4257.25 جنيها للشراء.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4285.75 جنيه 4257.25 جنيه
عيار 22 3928.5 جنيه 3902.5 جنيه
عيار 21 3750 جنيها 3725 جنيها
عيار 18 3214.25 جنيه 3192.75 جنيه
عيار 14 2500 جنيه 2483.25 جنيه
عيار 12 2142.75 جنيه 2128.5 جنيه
عيار 9 1607.25 جنيه 1596.5 جنيه
الجنيه الذهب 30000> جنيه 29800 جنيه

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوق الصاغة المصرية نحو 4285.75 جنيه للبيع، 4257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات الصباحية اليوم نحو 3928.5 جنيه للبيع، 3902.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم إلى 3750 جنيها للبيع، 3725 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة اليوم نحو 3214.25 جنيه للبيع، 3192.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات الصباحية نحو 2500 جنيه للبيع، 2483.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية نحو 2142.75 جنيه للبيع، 2128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ووصل سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 1607.25 جنيه للبيع، 1596.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وحقق سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء قيمة 30000 جنيه للبيع، و29800 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وجاءت سعر أوقية الذهب اليوم بـ 2610.99 دولار للبيع، و2610.72 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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