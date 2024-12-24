أستاذ بجامعة هارفارد: مصر ستصبح أول دولة في العالم بلا أطباء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أن قانون المسئولية الطبية يعتبر المسمار الأخير في نعش الطب في مصر، مؤكدًا أن معظم الأطباء الموجودين في مصر سيمتنعون عن العمل في حالة إقرار القانون، الذي يسمح بمعاقبة الأطباء بالسجن، بسبب الأخطاء المهنية.

المطالبة بوقف قانون المسئولية الطبية

ووصف الدكتور أسامة حمدي قانون المسئولية الطبية بـ"الشاذ" والأوحد في العالم، مطالبًا بوقف القانون، كاشفًا عن خوف الأطباء من علاج الحالات الحرجة، التي وصفها بأن "حالات احتمال الوفاة فيها يماثل احتمال الشفاء"، وأن الأخطاء فيها واردة.

قانون المسئولية الطبية يثير مخاوف الأطباء، كلمتك

وحذر الدكتور أسامة حمدي من إقرار قانون المسئولية الطبية، فقال: "تصبح مصر ربما أول دولة في العالم بلا أطباء".

كما أكد الدكتور أسامة حمدي أن القانون سيدفع الأطباء للهجرة إلى دول أخرى، متعطشة لهم، ووصف ذلك بأنه إهدار لثروتنا التي بنيناها عبر عقود مضت، قائلًا: "أفيقوا أيها العابثون بأمن هذا البلد واستقراره، وتنبهوا أيها الغافلون عن عواقب ما تفكرون فيه، وامنعوا فورًا هذه المهزلة التي لا يوجد لها مثيل في أي دولة من دول العالم المتحضر".

المسمار الأخير في نعش الطب في مصر

وقال الدكتور أسامة حمدي عن قانون المسئولية الطبية: "المسمار الأخير في نعش الطب في مصر! بعد أن هاجر ما يقرب من نصف أطباء مصر إلى خارجها، سيهاجر بالتأكيد، أو يمتنع عن العمل معظم الباقين إذا أُقِرَّ القانون الذي يسمح بمعاقبة الأطباء بالسجن الاحتياطي، أو عقوبة السجن لأخطاء المهنة، لتصبح مصر ربما أول دولة في العالم بلا أطباء!"

حبس الطبيب احتياطيًا، كلمتك



وتابع الأستاذ بجامعة هارفارد فقال: "لا أتصور أن نواب الشعب ما زالوا لا يدركون ما هم مقبلون عليه مع هذا القانون الشاذ والأوحد في العالم... أتمنى وكلي حسرة أن يوقف أحد العاقلين هذا العبث وينهيه!".

وطالب الدكتور أسامة حمدي بالتريث للإجابة عن عدد من الأسئلة، التي وصفها بـ "المشروعة"؛ لتوضيح "حجم الدمار الذي سنقبل حتمًا عليه".

تساؤلات مشروعة عن قانون المسئولية الطبية

وتساءل الدكتور أسامة حمدي "كيف سيخرج الطبيب لممارسة عمله وهو لا يعرف إن كان سيعود إلى منزله أم لا؟!، كيف سيقف الطبيب لعلاج الحالات الحرجة والطوارئ والعناية المركزة، وهى حالات احتمال الوفاة فيها يماثل احتمال الشفاء، والأخطاء واردة. أي إنه معرض للمقاضاة القانونية من الأهل الغاضبين لوفاة مريضهم في نصف من يعالج؟"

وتابع أسامة حمدي تساؤلاته فقال: "كيف سيجري الجراح جراحاته، وهو يعرف أن هناك من مهم متربصين لأخطائه؟، كيف نتخيل أن الطبيب يسجن احتياطيًّا كالمجرمين حتى تبت اللجنة الطبية إن كان ما حدث مضاعفات طبية أم خطأ طبيًّا؟".

حبس الطبيب في قانون المسئولية الطبية، كلمتك



وأضاف أسامة حمدي "من الطالب المجنون الذي سيدخل كلية الطب ويصرف أهله المبالغ الطائلة ليكون مستقبله في مهب الريح، ويعامل يومًا ما معاملة المجرمين؟، كيف سيقبل خريجو الطب على التخصصات كثيرة الأخطاء كجراحة النساء والولادة، وجراحة الأعصاب، وطب الطوارئ والعناية المركزة وخيال الحبس أمام أعينهم مع أي خطأ طبي؟، من سيحمي الأطباء من الأهل المكلومين أو الغاضبين لوفاة قريب لهم، إذا قاضوا الطبيب المعالج لتصور الخطأ الطبي؟"

وأكمل الدكتور أسامة حمدي تساؤلاته فقال: "هل لدينا أفضل المستشفيات والأجهزة والأدوية والأطقم الطبية لمنع الكوارث الطبية؟، هل لدينا نظام تدريب عالي المستوى كالخارج يحمي الأطباء الصغار وقليلي الخبرة من الأخطاء الطبية؟، هل لدينا سجلات طبية جيدة كما الخارج يمكن الرجوع إليها في حال الخطأ الطبي والتقاضي؟، هل لدينا نظام تأمين إجباري على الأطباء ضد أخطاء المهنة، كما هو معمول به في الخارج، يدفع التعويضات حال الخطأ؟".

أطباء مصر يهاجرون إلى دول العالم

وقال الدكتور أسامة حمدي: "أتوقع من خلال خبرتي الطويلة في مجال الطب أن هذا القانون "المشين" سيُطلق العنان للمحامين والمرضى للفتك بالأطباء، أو ترويعهم، أو في أقل الأحوال التشفي منهم!".

مخاوف الأطباء من قانون المسئولية الطبية، كلمتك

وحذر الدكتور أسامة حمدي من إقرار القانون، فقال: "سيهاجر الأطباء للدول المتعطشة لهم فنهدر ثروتنا التي بنيناها عبر عقود مضت، أفيقوا أيها العابثون بأمن هذا البلد واستقراره، وتنبهوا أيها الغافلون عن عواقب ما تفكرون فيه، وامنعوا فورًا هذه المهزلة التي لا يوجد لها مثيل في أي دولة من دول العالم المتحضر، وقبل أن نصبح أضحوكة العالم بسطحيتنا وشذوذ تفكيرنا. واسألوا أنفسكم أي دولة تلك في هذا العالم التي تسجن أطباءها، أم أننا يجب أن نتميز عن غيرنا بجهلنا الذي يسبقه غباؤنا؟"

واختتم الدكتور أسامة حمدي تحذيره من إقرار قانون المسئولية الطبية فقال: "الصحة من أهم دعائم أمننا القومي، ولا تحتمل العبث بها، وما تبقى من الأطباء هم ثروتنا القومية التي لو ضاعت، سنضيع معها، ولن نستطيع تعويضها مهما فعلنا، ولسنوات عديدة قادمة؛ نحن نهدم المعبد بتهور فاق الحدود فوق رؤوسنا، والبكاء مستقبلًا على اللبن المسكوب لن يعيده الى سابق عهده."

ونبه الدكتور أسامة حمدي "أنبهكم بأعلى صوت... أنكم تلعبون عابثين بالنار، وتدقون بتهور شديد المسمار الأخير في نعش الطب ومستقبله في مصر! هل من عاقل فيكم يسمع أو يستجيب؟... #لا_لحبس_الأطباء_في_القضايا_المهنية".

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